Salió de un boliche y desapareció: lo buscan hace más de veinte años y aumentaron la recompensa.

Sergio Daniel Ávalos desapareció en junio de 2003 tras salir de un boliche en Neuquén. Desde entonces su paradero es desconocido. El Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó la recompensa para obtener información.

El joven, que hoy tendría 40 años, fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003 dentro del local bailable El Fuerte, adonde había concurrido con amigos. Según detalla la Resolución 1369/2025, vestía una campera de polar marrón y jeans gris.

El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Eduardo Villanueva y con intervención de la Secretaría N°1, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento de la recompensa mediante un oficio fechado el 3 de septiembre de 2025, ante la falta de avances de la investigación.

En 2023 se había fijado una recompensa de $4 millones dentro del territorio argentino para quienes aportaran datos útiles sin haber participado en el hecho. Tras el pedido judicial, la cartera que encabeza Alejandra Susana Monteoliva dispuso elevar el monto a $5 millones para quien brinde información fehaciente sobre Ávalos.

El joven es de contextura pequeña, 1,60 metros de estatura, leve discapacidad en el brazo izquierdo debido a una lesión en el húmero que le impide extenderlo por completo, cabello corto negro, tez trigueña, rostro redondo y ojos marrones.

Actualmente hay 19 imputados, entre ellos personal de seguridad del boliche, efectivos policiales y los dueños del establecimiento. En julio pasado todos fueron procesados.