El elevador hidráulico de embarque y desembarque para pasajeros con movilidad reducida se desplomó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provocando heridas a seis personas, entre pasajeros y trabajadores aeronáuticos. Algunas fuentes de seguridad confirmaron que, en total, seis personas resultaron heridas; sin embargo, la aerolínea y la Secretaría de Transporte no quisieron confirmar públicamente la identidad de todos los afectados.

Se produjo un accidente al descender los pasajeros del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Ushuaia, debido a una grave falla mecánica que provocó la caída inesperada de la plataforma durante su operación. Al mismo tiempo, su dispositivo, conocido como Ambulift o PMR Lift (Pasajero con Movilidad Reducida), está diseñado para asistir a personas con movilidad limitada y suele ser operado por Intercargo, empresa contratada para traslado especial.

A partir del informe oficial, mientras la mayoría de los pasajeros descendió sin inconvenientes, tres de ellos, que requerían asistencia especial, se encontraban en la plataforma del elevador a una altura de entre seis y siete metros cuando la estructura cedió. Estos pasajeros —un matrimonio de aproximadamente 70 años y una mujer— sufrieron politraumatismos y fueron asistidos inmediatamente por personal médico del aeropuerto antes de ser trasladados a un hospital.

Aerolíneas Argentinas presentará un reclamo formal a Intercargo, proveedora del elevador

Personal médico del aeropuerto brindó primeros auxilios in situ

En esta misma línea, tres trabajadores aeronáuticos que operaban el elevador resultaron gravemente heridos y dos de ellos, pertenecientes a las empresas GPS e Intercargo, sufrieron fracturas importantes, incluyendo fracturas expuestas y fractura de tibia y peroné. Todos los heridos recibieron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital Eurnekian de Ezeiza, donde continuaron siendo asistidos y contenidos junto a sus familias.

Según el rescate y asistencia, participaron también agentes de la Policía Federal (PFA), Bomberos y la división Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza, quienes llevaron adelante un operativo conjunto que incluyó la atención inmediata de los heridos, coordinación con personal médico adicional y el aseguramiento del área para el peritaje técnico completo.

A cargo de la investigación oficial, la División de Investigación de Siniestros buscará determinar todas las causas exactas del desplome ocurrido, incluyendo fallas técnicas, humanas y de mantenimiento preventivo. El elevador fue retirado de servicio de forma preventiva y se activaron los protocolos internos de seguridad, contención y notificación de incidentes. Aerolíneas Argentinas indicó que realizarán un reclamo formal ante Intercargo, la empresa responsable del servicio, y aseguraron que seguirán de cerca el procedimiento de investigación para evitar accidentes.

