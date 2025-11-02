Un hombre destruyó el hall de una clínica en La Plata tras retirar a su madre sin el alta médica

Un estallido de violencia sacudió el Instituto Médico Platense (IMP) el viernes por la noche, cuando un hombre retiró a su madre sin el alta médica y regresó minutos después para destrozar el hall principal con una llave cruz. Pacientes y personal corrieron para resguardarse. El agresor escapó y es buscado por la Justicia.

El hecho ocurrió entre las 20:30 y las 21:00 en la sede del sanatorio ubicada en 1 y 50. La paciente, una mujer de 76 años, llevaba varios días internada y, según las autoridades del centro de salud, su familia había protagonizado episodios de tensión durante la semana. “Estuvieron agresivos toda la semana”, relató el director del IMP, Raúl Tassi, al portal 0221.com. Incluso, el jueves uno de los hijos empujó a un médico, que luego se negó a continuar atendiéndolos.

La situación llegó a un punto crítico el viernes, cuando el hombre intentó retirar a su madre sin el alta médica. El personal del sanatorio solicitó la firma del correspondiente documento de “alta voluntaria”, pero los familiares se negaron.

Pasadas las 21, el agresor sacó a la mujer en silla de ruedas y la subió a una camioneta Ford EcoSport. Luego volvió al hall “enfurecido”, según el informe policial, lanzó amenazas al personal e intimidó a un empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas del establecimiento.

Minutos después regresó armado con dos llaves cruz, comúnmente utilizadas para cambiar neumáticos. Con una de ellas comenzó a golpear con violencia los vidrios del acceso principal. Los blindex se hicieron añicos en segundos. La zona de informes y parte del área de guardia también sufrieron daños. Pacientes y trabajadores corrieron para ponerse a resguardo mientras los vidrios volaban por el aire.

Antes de la llegada de la policía, el agresor escapó. Las autoridades del instituto activaron los protocolos internos de seguridad y despejaron la zona afectada para garantizar la continuidad de la atención.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata. La causa quedó caratulada como “daños” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 y el Juzgado de Garantías N.º 6. Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia y las imágenes ya fueron entregadas a los investigadores.

Desde el IMP señalaron que la prioridad fue normalizar rápidamente la actividad. “Se trabajó de inmediato para garantizar la atención y resguardar al personal y a los pacientes”, indicaron.

El agresor continúa prófugo y es “intensamente buscado”. El episodio reabrió preguntas sobre los protocolos de seguridad en instituciones de salud y la escalada de hechos violentos contra profesionales y personal sanitario.

