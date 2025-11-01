El duro alegato del fiscal en el inicio del juicio por el femicidio de Cecilia

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski arrancó este viernes en la ciudad de Resistencia con un alegato fiscal cargado de emotividad y los desgarradores testimonios de la abuela y la mamá de la víctima.

La audiencia se inició pasadas las 10.30 –luego de un retraso por “problemas técnicos”–. Así se puso en marcha el mayor proceso judicial que enfrenta la familia Sena, con la participación de doce jurados titulares y ocho suplentes.

Cecilia desapareció el 2 de junio de 2023. Dos años y cuatro meses después comenzaron a ser juzgados el líder piquetero Emerenciano Sena; su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja.

César era la pareja de Cecilia y está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; mientras que sus padres están imputados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios.

Además, están acusados cuatro colaboradores del clan Sena: Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, pero por encubrimiento agravado.

Alegatos. El fiscal Juan Martín Bogado abrió la acusación con una frase que resonó en el recinto: “La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes”. En un alegato que apuntó de lleno a la estructura familiar y política de los Sena, sostuvo que Cecilia fue víctima de una maniobra planificada. Aseguró que “Cecilia había sido engañada: le habían hecho creer que Marcela Acuña le había conseguido un trabajo en Ushuaia y que debía viajar con César. Todo era una trampa”.

Según la acusación, hubo roles definidos: Emerenciano y Marcela Sena planificaron la muerte, César la ejecutó y luego todos coordinaron las acciones para borrar las huellas.

Bogado planteó que Cecilia “tuvo la desgracia de cruzarse con las personas equivocadas, que la engañaron y que cuando se dieron cuenta de que no podían controlarla decidieron quitarla del medio”.

El fiscal insistió en el móvil: “Cecilia tenía otros valores, no quería ser piquetera. Y cuando se enteraron de que César y Cecilia se casaron, pasó a ser una amenaza. A partir de ese casamiento empezó a gestarse la idea de un objetivo único, que era matarla, hacerla desaparecer, y para eso le tendieron una trampa”, aseguró ante los jurados.

Luego se dirigió directamente a ellos: “Yo les pido que estén atentos, que hagan sus anotaciones. Las defensas van a negar la acusación. Van a intentar confundirlos. Van a poner en duda la obtención de las pruebas. Todas las pruebas que ustedes vean aquí fueron revisadas por tres jueces”.

Bogado enumeró lo que buscarán instalar los imputados y sus abogados: “Dirán que Cecilia está desaparecida. Que Marcela Acuña actuó como una madre desesperada. Incluso van a decir que este es un caso político. Pero ¿saben qué? Cada uno de ellos sabía lo que hacía. Cada uno de ellos fue una parte, una pieza esencial en ese rompecabezas, y por eso cuando termine el juicio yo les voy a pedir el veredicto de culpabilidad contra los acusados”.

Tras el receso del mediodía, declararon los familiares de Cecilia. Primero habló Mercedes Valois Flores, abuela de la víctima. Al comenzar su testimonio, los imputados fueron retirados de la sala. La mujer, que llegó a convivir con su nieta y su pareja, recordó un comentario de César: “Me comentó que sabía desaparecer gente con los chanchos”.

“Vengo a pedir justicia por mi nieta, que fue brutalmente asesinada”, se presentó Mercedes ante el tribunal. También recordó cómo fue el último contacto que tuvo Cecilia: “Me abrazó fuerte porque me dijo que el avión se iba a caer, me dijo: ‘Dame muchos besos porque yo me voy a morir en el avión y no me van a encontrar’”. Laabuela destacó que la suegra de su nieta le había dicho que le había conseguido un trabajo en Ushuaia.

Sobre el final de la audiencia declaró Gloria Romero, la mamá de Cecilia. “Le dije cuidámela y él me contestó: ‘Siempre’”, dijo sobre su diálogo final con César antes del supuesto viaje. Se quebró y afirmó: “No le pude dar un abrazo”.

La mujer contó que recibió mensajes supuestamente enviados por su hija días después, pero los reconoció como falsos: “Sabía cómo escribía, hasta los stickers que usaba”. Sobre César fue tajante: “No lo podía ni ver, de entrada me daba rechazo, no me gustaba la relación”.

Y recordó un episodio familiar: “Marcela Acuña les pidió que se divorcien, hasta le ofreció plata que Cecilia no aceptó”, dijo, y agregó que luego de esa discusión “ella llegó con un ramo de flores”.

Como su abuela, habló de la chanchería como método criminal: “En una sobremesa recuerdo que dijo; ‘Si no hay cuerpo, no hay delito’, y que el delito perfecto era cuando el cuerpo se lo comen los chanchos y después se queman los animales”.

“No existió un plan criminal”

Celeste Ojeda, defensora de Marcela Acuña, negó que hubiera existido un plan criminal y sostuvo que su defendida siguió “su vida normal, con total desconocimiento de lo que estaba sucediendo”. “No existió ningún plan criminal, como dice la fiscalía. No lo van a poder probar porque ese plan nunca existió. Marcela se enteró de que algo había ocurrido recién a partir de las 5 de la tarde”, afirmó. Para la defensa, la clave está en la línea de tiempo: “Vamos a probar todo lo que les digo, con mensajes, con cámaras de seguridad, con los testimonios y hasta con las pruebas de la propia fiscalía”. Argumentó que durante la mañana del 2 de junio de 2023 Acuña mantuvo comunicaciones habituales y que recién “después de las 17 horas” se produjo un cambio en el ambiente familiar. “Marcela actuó por el reflejo de una madre desesperada”, aseguró.