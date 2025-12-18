La investigación por el crimen de Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado en Formosa tras haber estado desaparecida cinco días, sumó una prueba clave luego de que la autopsia confirmara que fue asesinada de una puñalada en el cuello. El dato dio un giro y planteó dudas sobre la situación de los dos detenidos en la causa, que en la indagatoria negaron haber tenido relación con el hecho.

El informe de la necropsia fue fundamental para descartar hipótesis que apuntaban a que la joven podría haber sufrido una sobredosis y que luego una o más personas descartaron su cuerpo en la zona del barrio Procrear. "Xiomara fue asesinada, la apuñalaron en la zona del cuello, con un movimiento desde arriba hacia abajo, con presión y violencia en la zona cervical", explicó Mario Ojer, abogado de la familia de la víctima.

Caso Xiomara Portillo: imputaron a los dos detenidos y se conocieron los primeros datos de la autopsia

"La asesinaron por la espalda", expresó el letrado a través de un video que difundió en redes sociales. Por otro lado, señaló que la data del fallecimiento es de cinco a siete días desde que se encontró el cadáver, es decir, cerca de la fecha de su desaparición, el pasado 20 de noviembre. "En su cuerpo no se encontró ningún rastro de droga", afirmó Ojer.

La causa de la muerte se debió a un "shock neurogénico" -daño al sistema nervioso tras una lesión de la médula espinal-, y Xiomara fue atacada con una hoja similar a la de un cuchillo de tipo plano, según destacó la autopsia, a la que tuvo acceso PERFIL. Esa lesión le provocó un desplazamiento de un centímetro y medio entre las vértebras C1 y C2.

La querella, conformada por Ojer y el Dr. Jorge Pessolano, creen que los los responsables del crimen no actuaron o solos o que la mecánica del crimen incluyó que la chica sea inmovilizada. "Vamos a pedir al forense explicaciones… si la víctima pudo haber estado sujetada de adelante por alguna otra persona o contra una pared o algo rígido para no poder darse vuelta", puntualizó el segundo abogado.

Entre otros puntos, resta determinar cómo fue trasladado el cuerpo de la adolescente, que apareció dentro de una bolsa de construcción, con los brazos y los pies atados, en un descampado del lote 106 del mencionado barrio. También se esperan los resultados de diferentes elementos que fueron secuestrados en los domicilios vinculados a los detenidos y el peritaje de sus teléfonos celulares.

Además, el celular de la joven permanece desparecido pero tras un rastreo se descubrió que la cuenta de WhatsApp y Facebook de Xiomara se activó en Paraguay, el pasado 24 de noviembre. Pessolano señaló que se pidieron informes a Gendarmería y Aduana sobre los ingresos y egresos de personas y automóviles entre el 20 y el 26 del mes pasado en pasos fronterizos.

Los detenidos negaron el hecho y se analiza su participación

Después de diferentes procedimientos, el juez de la causa, Marcelo López Picabea, dispuso la indagatoria de los dos imputados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido en contexto de violencia de género" contra la joven. Se trata de S.T., exnovio de Xiomara, de 15 años, y del padrastro del chico, Carlos Aguilar, que en sus declaraciones se desligaron del crimen.

La familia del menor de edad sostiene que son "inocentes", ya que Xiomara fue a su casa en el Barrio El Porvenir el 20 de noviembre pasado a las 3.10 de la mañana, donde permaneció hasta las 4.20, cuando la pasó a buscar una moto de una aplicación de viajes. Una cámara de seguridad captó cuando S.T. la acompañó hasta la esquina y luego se supo que la última comunicación de la víctima fue a las 5.39, en un mensaje que le envió a su prima, Victoria.

Al mismo tiempo, en los últimos días circuló un video donde se ve a una chica que parecería ser Xiomara en una estación de servicio Axion -cerca de su casa-, captada por las cámaras de vigilancia del lugar a las 5.15 de la madrugada. Allí, se observa que baja de una camioneta en el que se encuentran tres personas.

Estos registros no fueron incorporados a la causa ya que no está confirmado totalmente que se trata de la víctima. La revelación fue realizada por la exdiputada provincial Gabriela Neme, coordinadora en Formosa de la Red Infancia Robada, que dijo que esos videos no habrían sido informados oficialmente al igual que el testimonio de un playero que, el día de la desaparición de la joven, contó que había estado allí a esa hora. En caso de que sean tomados en cuenta judicialmente, podría cambiar o no la situación de los detenidos.

"Son entre 10 y 15 minutos clave de los que serían los últimos momentos de vida de Xiomara", afirmó la dirigente a Radio Uno, donde explicó que pidieron que la Justicia actúe porque las imágenes de la estación de servicio se borrarán el próximo 20 de diciembre -cuando se cumpla un mes- debido al sistema que tiene la empresa. En ese sentido, se busca realizar un análisis de las mismas para corroborar si realmente se trata de la chica asesinada.

Por su parte, la monja Martha Pelloni, fundadora de la Red de Infancia Robada y reconocida por su lucha en el caso María Soledad, planteó que podría haber un presunto encubrimiento de personas ligadas a la política en el caso. "Daría la impresión de que lamentablemente hay encubrimiento; pudo haber sido engañada o secuestrada... los vecinos hablan, la familia parecería estar cooptada, otros prefieren ser cautos", aseguró.

FP / EM