La monja Martha Pelloni dijo en El Vaticano que Loan Peña podría haber sido víctima de trata

La monja Martha Pelloni participó este lunes de la Cumbre Internacional sobre los Derechos de los Niños en el Vaticano, donde denunció la situación de explotación y violencia de las infancias en Argentina e hizo hincapié en el Caso Loan.

Pelloni, quien durante el menemismo impulsó la investigación del caso de María Soledad en Catamarca y las Marchas del Silencio, hoy coordina la Red Infancia Robada. En el encuentro, desarrollado en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, disertó junto con el Papa Francisco, la reina Rania de Jordania y autoridades de diferentes países.

Al tomar la palabra, la Hermana describió un contexto social crítico y denunció que en el país la Declaración Universal de los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1989 pero que existe “una enorme brecha entre la legislación y la realidad”. “Hoy en Argentina la pobreza social es estructural y es la causa de generar en los niños violencias cada vez más complejas”, aseguró Pelloni.

La hermana Martha Pelloni durante la conferencia en el Vaticano

“Mientras los derechos humanos y sociales no sean educados, asumidos e integrados en los Estados y Gobiernos de los países, habrá que luchar mucho desde las organizaciones sociales para lograr que los Gobiernos los defiendan e implementen”, indicó Pelloni sin singularizar en ninguna gestión pero en clara alusión escenario actual.

En su discurso se refirió a múltiples formas de vulneración de derechos a las infancias, entre las que denunció la explotación sexual infantil, la trata y la venta de órganos. “El Papa Francisco hizo mención del Caso Loan en Corrientes, con una de estas posibilidades de la trata, el tráfico de órganos que existe más de lo que nosotros pensamos”.

“Es un negocio en el que intervienen, clínicas y hospitales, especialmente psiquiátricos, con médicos, enfermeros, choferes de ambulancias, policías, y abogados. Es tan grande el dinero que se mueve que obliga a un silencio mayor y por eso de ese tema no se habla y se quiere hacer creer que no existe”, describió la religiosa.

La hermana Martha Pelloni sobre la vulneración de los derechos sociales de las infancias en Argentina

En el análisis de la situación social del país Pelloni denunció el trabajo infantil, la falta de Educación Sexual Infantil (ESI), el embarazo adolescente y la pobreza. "Padres jóvenes sin trabajo, que se drogan y maltratan a sus hijos, lo que motiva al Estado a quitarle los hijos y llevarlos a guarderías del Estado, que en varias oportunidades también han recibido denuncias por malos tratos”, sostuvo.

A su vez señaló que existen "niños que trabajan en villas y barrios con una vida en situación de vulnerabilidad". "Muchos, a partir de los 10 años, venden droga, otros la consumen y salen a robar. Cada vez es mayor la cantidad de esos niños que no van a la escuela. Muchos no tienen quién se ocupe de ellos. Algunos van a la escuela pero no pueden ser contenidos en las instituciones, con el agravante de la pérdida de valores, de padres y docentes que no tuvieron límites y no saben ponerlos”, dijo.

“Niños y niñas no educados con una sexualidad integral consumen desde los 9 años pornografía”, señaló sobre la ESI y agregó: “Niñas madres de 12 y 13 años que deben afrontar una maternidad inmadura”.

Finalmente la religiosa se refirió al trabajo infantil y denunció que “el trabajo de niños en el campo argentino es otra realidad explotada”. Ejemplificó esa realidad con el caso de los trabajadores golondrina, que se trasladan para las cosechas de tomate y pimiento desde Bolivia a la Argentina. “Viven en campos de ricos muy pobremente y sufren el abuso de los agrotóxicos que han motivado muertes de niños y anormalidades de nacimiento, sostuvo”.

“La Justicia pone la balanza en la defensa de los ricos. La dignidad humana tan manoseada por los intereses monetarios y capitalistas de nuestros países nos llama a luchar por lo que hemos venido a este encuentro. Nos unimos a la convocatoria del Papa Francisco, con el jubileo de este año 2025, para encontrar el camino de la paz con la esperanza que no defrauda” concluyó Pelloni.

Por último, Martha Pelloni también hizo alusión a la subrogación de vientres, sobre la que dijo que “no sólo es explotación de la vida y dignidad humana, sino que mucha veces es puerta abierta a la venta de bebes por internet, es una nueva modalidad de trata de personas por medio de la cibernética”.

