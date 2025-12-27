Una banda que operaba mediante una empresa fantasma y estafó a multinacionales y pymes por más de 30 millones de pesos fue desarticulada tras una investigación iniciada en Malvinas Argentinas. En una serie de allanamientos realizados en el sur del conurbano bonaerense se secuestró una oficina móvil y una gran cantidad de mercadería, aunque hasta el momento no se registraron detenidos.

La causa se inició a partir de la denuncia de una empresa dedicada al rubro de la construcción, que advirtió irregularidades en los pagos recibidos por la provisión de materiales. Las operaciones habían sido canceladas mediante cheques electrónicos que luego fueron rechazados por falta de fondos.

A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras empresas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios para dificultar su rastreo.

En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.

Además de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.

“En Argentina hay más de 1400 estafados por $Libra”, sostuvo el abogado de un damnificado

El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones, y que al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.

La causa es instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.

LT