Vacaciones 2026: qué billeteras virtuales se pueden usar en Brasil y Uruguay para pagar sin efectivo

Viajar al exterior suele implicar algunas dificultades y, más allá del idioma, una de las principales es el manejo de la moneda local. En estas vacaciones 2026, quienes elijan destinos como Brasil o Uruguay cuentan con la posibilidad de pagar sus consumos sin necesidad de llevar efectivo. Distintas aplicaciones y plataformas digitales ofrecen alternativas prácticas que facilitan las compras durante las vacaciones.

Brasil y Uruguay vuelven a posicionarse entre los lugares más elegidos por los argentinos para pasar sus vacaciones. En consecuencia, el real y el peso uruguayo se transforman en monedas altamente demandadas durante el verano. Por esto, existen billeteras digitales que permiten operar de manera simple en ambos países vecinos.

Entre las opciones disponibles, varias billeteras permiten realizar pagos a través de Pix, el sistema de transferencias instantáneas de Brasil, desarrollado y administrado por el Banco Central de ese país, que posibilita enviar dinero de forma inmediata desde aplicaciones bancarias.

Pagos desde el celular en Brasil y Uruguay

Mercado Pago es una de las plataformas más utilizadas. Permite abonar escaneando códigos QR para pagar con Pix y, en caso de que el comercio no cuente con uno, también se puede usar la chave Pix que brinda el vendedor. Las transferencias son seguras y no requieren trámites previos ni avisos antes de viajar. Además, la aplicación permite consultar la cotización diaria a través del chatbot de “Ayuda 24 hs”.

Belo App es otra opción que se presenta para pagar en Brasil. Esta app fue desarrollada por una fintech brasileña para combinar las funciones de una billetera digital con el manejo de criptomonedas.

Se volvió popular entre los viajeros porque permite gestionar dinero digital y convertir criptomonedas a reales brasileños para realizar compras. También permite ingresar pesos argentinos o dólar cripto (USDT y USDC).

Además, ofrece una tarjeta prepaga disponible en formato físico y virtual, que los usuarios pueden usar en comercios locales e internacionales. Para quienes ya manejan criptomonedas, Belo es una solución ideal, ya que facilita la conversión de estos activos en dinero local de manera rápida.

Ualá es otra de las billeteras que anunció la integración de pagos con PIX en su app para pagar en comercios brasileños. Con esta funcionalidad, los clientes podrán realizar pagos en reales directamente desde su caja de ahorro en pesos, ya sea escaneando un QR PIX o ingresando una llave PIX (correo electrónico, teléfono, CPF, CNPJ o UUID). Las operaciones se procesan de forma inmediata y sin comisiones, y el comercio o destinatario recibe el pago al instante.

“PIX llega en un contexto en el que crece el uso de Ualá para compras internacionales y viajes, y en el que Brasil volvió a ser uno de los destinos preferidos por los argentinos. Con PIX, cualquier persona puede pagar en Brasil directamente con sus pesos, de forma digital, inmediata y sin comisiones. Es una herramienta simple y práctica para todo tipo de situaciones: desde tomar un taxi hasta pagar una comida en la playa.” señaló Martín Ratto, Director de Medios de Pago de Ualá.

Otra alternativa disponible tanto en Uruguay como en Brasil es Prex, una cuenta y tarjeta prepaga internacional con aplicación para Android e iOS. Funciona mediante QR o chave Pix y ofrece pagos rápidos y seguros, compatibles con Apple Pay y Google Pay. También permite convertir pesos a dólares, ahorrar y acceder a cuentas gratuitas sin costos de mantenimiento.

Por último, Cocos se presenta como otra opción para realizar pagos en el exterior sin necesidad de manejar efectivo. Desde una misma aplicación se pueden hacer pagos, ahorrar e invertir. Opera con criptomonedas, permite invertir en fondos comunes de inversión y funciona como una plataforma 100% digital, segura y regulada por la Comisión Nacional de Valores.

