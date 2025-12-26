La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de quien fuera su secretaria, Iara Guinsel, y ratificó que el expediente avanzará hacia la instancia de juicio oral, prevista para abril de 2026.

El máximo órgano judicial paraguayo concluyó que la presentación no reunía las condiciones de impugnabilidad objetiva exigidas por la normativa vigente. El planteo había sido impulsado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes buscaron que se revisara la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal de Paraguay y reclamaron el sobreseimiento definitivo de los acusados.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera coincidieron en que la estrategia defensiva se apoyaba en una figura jurídica inexistente dentro del ordenamiento legal y, en consecuencia, avalaron la continuidad del proceso penal.

En esa misma línea, los magistrados advirtieron que admitir el recurso podría abrir la puerta a un uso abusivo de las herramientas procesales previstas por la ley.

La apelación ya había sido desestimada previamente por el juez Humberto Otazú, integrante del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, decisión que luego fue ratificada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado.

Causa por contrabando y avance hacia el juicio

A un año de haber sido interceptado con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, en la zona de la triple frontera, el exsenador entrerriano deberá enfrentar un juicio en Paraguay acusado de contrabando de divisas.

Kueider fue arrestado durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando efectivos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hallaron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos ocultos en bolsos y compartimientos del vehículo Chevrolet Trailblazer en el que se trasladaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

El exsenador atribuyó su situación judicial a lo que definió como las consecuencias políticas de haber promovido la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que el oficialismo consideró determinante para su triunfo en las elecciones de octubre.

“Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas hoy se expresan en causas judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad. El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, escribió el exlegislador en sus redes sociales la noche del 26 de octubre, mientras La Libertad Avanza (LLA) consolidaba una amplia victoria a nivel nacional.

Desde el régimen de detención domiciliaria que cumple en Paraguay, Kueider afirmó sentirse “orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única que el país ha estrenado con notable éxito”, al que definió como “un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia”.

