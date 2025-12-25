Inflación y dólar en 2026: los números que proyectan analistas locales e internacionales

Con el calendario electoral ya despejado y a la espera de la aprobación de leyes importantes en el Congreso, las proyecciones sobre el tipo de cambio y la inflación en Argentina hacia 2026 vuelven a ocupar un lugar central en los informes de mercado.

En ese marco, el panorama cambiario y de inflación se redefine con cada relevamiento, reflejando tanto la incertidumbre vigente como los cambios en las expectativas tras las elecciones. Los últimos informes coinciden en una moderación de los pronósticos, aunque advierten que el equilibrio sigue siendo frágil.

Según LatinFocus, la proyección de consenso para el dólar oficial al cierre de 2026 ubica la cotización en $1.746, mientras que para 2027 la estimación asciende a $1.947. Estas cifras surgen de una revisión reciente de las expectativas del mercado: hace tres meses se preveía un salto mayor, pero en el último relevamiento los valores fueron ajustados a la baja.

El informe atribuye la reciente fortaleza del peso al impacto inmediato de las elecciones nacionales y a las señales de confianza emitidas por el Gobierno.

De acuerdo con el reporte, “el peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones. Al 28 de noviembre, el peso cotizaba a $1.450,5 por dólar, con una apreciación mensual de 1,5%. En el mercado paralelo (‘blue’), el valor fue de $1.435 por dólar, una mejora de 2,4% respecto al mes anterior”. No obstante, los analistas advierten que ambos tipos de cambio retomarían una senda de debilitamiento hacia finales de 2026.

Dólar e inflación: las proyecciones de las consultoras

Al desagregar las previsiones por consultora, Oxford Economics proyectó un dólar a $2.020 para diciembre de 2026 y a $2.526 para fines de 2027. MAPFRE Economics estimó $2.141 y $2.667, respectivamente. Invecq Consulting ubicó su pronóstico para 2026 en $2.000, sin estimaciones para el año siguiente. Fitch Ratings, en tanto, calculó una cotización de $2.215 al término de 2026 y de $2.613 para 2027.

Entre las consultoras locales, Ecolatina previó valores de $1.800 para 2026 y $2.400 para 2027; Empiria Consultores estimó $1.825 y $1.953; y Banco Galicia proyectó $1.610 y $1.761.

LatinFocus también analizó la evolución del tipo de cambio paralelo. Tras la apreciación registrada en noviembre, el informe señala que tanto el dólar oficial como el informal podrían volver a perder valor frente a la moneda estadounidense hacia fines del próximo año.

En ese sentido, el reporte advierte que “el resultado dependerá, en buena medida, de la capacidad del gobierno de Milei para avanzar con las reformas estructurales”.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada de 16,8%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

En materia de precios, LatinFocus estima una inflación anual de 23,9% para 2026, lo que representa una baja de 0,4 puntos frente al informe anterior. Para 2027, la proyección se reduce a 15%.

Estas correcciones responden a los cambios en las expectativas posteriores a las elecciones y a la reacción de los mercados locales. Si bien los registros mensuales muestran una tendencia descendente, los analistas siguen advirtiendo sobre riesgos persistentes para la estabilidad de precios.

En paralelo, tras los recientes anuncios sobre modificaciones en el esquema cambiario a partir del próximo año, el mercado respondió con una marcada migración hacia los bonos CER, que ajustan por inflación. Este movimiento refleja expectativas de un nivel inflacionario más elevado y un proceso de desinflación más lento.

En ese contexto, el propio Milei afirmó recientemente: “La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”.

El Banco Mundial ajustó su proyección de crecimiento para la Argentina

El Banco Mundial (BM) recortó casi un punto su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2025. El organismo espera que el PBI anote una mejora de 4,6% en 2025, contra su pronóstico previo, en el que calculaba un alza de 5,5%.

La institución multilateral desplegó sus proyecciones para la región, en el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe, donde Argentina es el país de mayor expansión estimada.

“En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”, asegura el reporte de la institución global.

La institución estima que Argentina estará entre los países con mayor crecimiento en la región, aunque redujo casi un punto su estimación previa. "Para 2026, se espera que el crecimiento se desacelere hasta el 4%".

“Se observan los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión, ambos del sector privado, apoyados por la implementación inicial del plan de estabilización gubernamental, que ha coincidido con una menor inflación y un superávit fiscal”, indicó el trabajo con relación al país

Asimismo, destacó la disciplina fiscal de la Argentina, una característica que la diferencia del resto de los países de la región.

FN