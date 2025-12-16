El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció en las últimas horas que la partir de 1 de enero de 2026 las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación​ al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC, lo que dio lugar al fuerte respaldo de los analistas de mercado que consideran acertada la decisión y en línea con lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional, en especial porque viene acompañado de un esquema para sumar reservas en el BCRA.

Caputo, Bausili y la importancia de la "buena calibración"

La autoridad monetaria aseguró que el objetivo es mostrar señales de previsibilidad a largo plazo. Incluso tras los anuncios, el Tesoro compró u$s320 millones. El Gobierno también tiene la ambición de que el anuncio también ayude a bajar el riesgo país. En definitiva, el anuncio "en el corto plazo tiene un impacto directo sobre las expectativas", como señaló a PERFIL el economista Mariano Ricciardi, CEO de BDI.

El riesgo país está en niveles de 600 puntos básicos, desde el que no mostró grandes cambios desde las elecciones de octubre pasado cuando recortó fuertemente tras la victoria de LLA. Para seguir con el objetivo de buscar financiamiento en el mercado internacional, el gobierno aspira a que el índice siga moderándose.

Las reservas del BCRA y su acumulación

Desde el equipo de Research de Puente, señalaron justamente que el anuncio atiende varias cuestiones del programa económico, pero puntualizaron en que "la acumulación de reservas era el factor más demandado por el mercado".

"Todavía quedan algunas cosas para ver, en particular el modo de ejecución. Por diseño, la compra de reservas estará limitado por el volumen de operaciones en el mercado de cambio (que debería aumentar a medida que se liberen las restricciones cambiarias), por el incremento de la demanda de dinero, y por el nivel de las bandas", señalaron desde la institución.

Mariano Ricciardi, de BDI, también se mostró a favor del cambio en el esquema de bandas en tanto suma mayor previsibilidad y reglas más claras para el mercado cambiario. "En un contexto de normalización gradual, pasar de un esquema fijo a uno ajustado a IPC ayuda a anclar expectativas de atraso cambiario y reducir la volatilidad", dijo a PERFIL.

Presionado por el FMI y los mercados, el BCRA ajusta el dólar a la inflación y anuncia plan de compra de reservas

De todos modos, Ricciari apuntó que es un movimiento oportuno, pero condicionado. "Funciona mejor si está acompañado por disciplina fiscal, control monetario y una estrategia creíble de acumulación de reservas. Por sí solo, el sistema de bandas no resuelve los desequilibrios, pero puede ordenar la transición", comentó.

El cambio en el corto plazo tiene un impacto directo sobre las expectativas: "Menor incertidumbre y algo más de estabilidad en los dólares financieros", comentó Ricciardi y agregó que "en el mediano plazo, si el esquema se sostiene y es consistente con el resto del programa económico, puede contribuir a reducir la brecha cambiaria actual entre oficial, MEP y CCL, y mejorar las decisiones de inversión". Además, comentó que "el riesgo está en que el mercado perciba las bandas como poco creíbles o mal calibradas, lo que rápidamente las pondría a prueba", argumentó.

En tanto, Aldo Abram, director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, también revalorizó que "es una buena noticia que se transparente un mecanismo de compra de reservas".

"De todas formas, en un inicio debería aprovecharse el actual aumento de la preferencia por atesoramiento en pesos para eliminar las distorsiones que se generaron con la suba de encajes y las rigideces para la integración de las exigencias mensuales".

"Es entendible que, en la emergencia, se echara mano a este tipo de instrumentos, que sólo deberían usarse con carácter prudencial (garantizar la disponibilidad de fondos para devolver los depósitos). Ya superada dicha situación hay que suprimir esas distorsiones", concluyó.

La mirada del "gurú del blue" sobre las nuevas bandas cambiarias: ¿Cambia mucho el esquema?

Para el analista de mercados Salvador Di Stefano, los cambios anunciados son "mucho ruido y pocas nueces" en tanto considera que "todo sigue igual, y vamos a acumular reservas en la medida que no hay efecto inflacionario".

Para Di Stefano, el sistema monetario busca adecuar el stock de moneda a la demanda del público. "Se trabaja para que no exista un sobrante monetario que interfiera en la baja de la inflación", mencionó.

"Si proyectamos las estimaciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA hasta el mes de mayo del año 2026, la banda superior se ubicará a julio del año 2026 en $ 1.736, y la banda inferior en $ 800, mientras que la mitad de la banda se ubicaría en $ 1.268.

En el caso de haber seguido la anterior actualización del 1,0% mensual, la banda para julio del año 2026 hubiera estado en $ 1.635 y $ 860, mientras que la mitad de la banda se ubicaría en $ 1.248.

Como se puede apreciar la variación es poco significativa en materia de precios. En cambio, queda muy claro que el BCRA va a comprar dólares contra emisión, respetando la demanda de pesos, y le dará más liquidez al sistema financiero para permitir mayor financiamiento al sector privado, y tratar de bajar los costos de transacción para una tasa activa más baja.

