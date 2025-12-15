Acciones en máximos y riesgo país por debajo de los 600 puntos: el pronóstico del gurú del blue para cerrar el 2025

Faltan pocas ruedas para finalizar el año y todo indica que Argentina podría cerrar 2025 con un riesgo país por debajo de los 600 puntos básicos y con las acciones locales operando cerca de máximos históricos. El recorrido no está exento de volatilidad, pero el balance general sigue mostrando avances relevantes en materia financiera y fiscal, asegura Salvador Di Stéfano, apodado por el mercado como el "gurú del blue", en un ensayo por pronosticar qué se puede esperar de este cierre de año.

Entre otras cosas, el analista explicó algunos movimientos que viene haciendo el Gobierno en materia de deuda para cerrar con mayor previsión el año y tener fondos para enfrentar los primeros vencimientos del 2026. En efecto, en las últimas semanas, el Estado nacional concretó una colocación de un bono soberano en dólares bajo legislación local, a cuatro años de plazo, por USD 1.000 millones, con una tasa del 9,25% anual. A ello se sumó la última licitación del año de letras y bonos en pesos, que logró renovación total de vencimientos y un alargamiento de plazos, confirmando una mejora en el perfil de deuda.

En 2026 habrá crecimiento económico con dos desafíos claves

La Tesorería, además, volvió a comprar dólares en el mercado, acercándose al objetivo de afrontar amortizaciones y pagos de intereses de los bonos soberanos sin recurrir al swap con Estados Unidos. En paralelo, el Gobierno estaría negociando un crédito con garantía de títulos públicos por cerca de USD 7.000 millones. Si estas operaciones se concretan, enero encontraría a la Argentina honrando sus compromisos de deuda, con reservas internacionales por encima de los USD 45.000 millones.

"Al 31 de diciembre se cerrará el ejercicio fiscal y, a priori, no habría inconvenientes para cumplir la meta de superávit primario del 1,6% del PBI. La incógnita sigue siendo la meta de acumulación de reservas, que dependerá de la dinámica cambiaria y financiera de las próximas semanas", aseguró Di Stéfano.

El frente externo: menos ayuda de lo esperado

En contraste con los avances locales, el contexto internacional aporta menos impulso. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola a un rango de 3,50%–3,75% anual, pero los mercados accionarios estadounidenses continúan mostrando un comportamiento errático. A esto Di Stéfano le sumó la caída del precio del petróleo, factores que dejaron un clima más frío para los activos argentinos.

La Argentina vuelve al mercado de deuda

"El riesgo país aún no logra perforar de manera sostenida los 600 puntos, y el mercado parece necesitar un último catalizador para avanzar hacia niveles inferiores a los 550 puntos básicos. Algo similar ocurre con las acciones: están muy cerca de romper resistencias, pero falta volumen y flujo de fondos para confirmar un rally firme", aseguró el gurú de la city.

Tasas, dólar y liquidez

Di Stéfano hizo un recorrido también por las tasas en pesos que descendieron de forma significativa. "La Tamar, referencia para plazos fijos mayoristas, se ubica en 25% anual, mientras que el Boncap T13F6 (febrero 2026) rinde 27% anual y la letra S29Y6 (mayo 2026) cerca del 30% anual. Estos rendimientos ya no ofrecen un incentivo claro para posicionarse en moneda local" comentó el analista de mercados.

Cómo no podía ser de otra manera, el gurú del blue también se refirió al tipo de cambio.

"El dólar mayorista se mantiene lateral en torno a los $1.440, lejos del techo de la banda cambiaria ($1.517). La lectura predominante es que el tipo de cambio podría desplazarse hacia el centro de la banda, ubicado en $1.220, o al menos aproximarse a la zona de $1.300 en los próximos meses", adelantó.

Y recordó que el 31 de diciembre se liberarán los fondos de las cuentas CERA, donde se canalizaron los recursos del blanqueo que optaron por no pagar multa. "El monto estimado asciende a USD 24.467 millones. No se espera una salida inmediata de esos fondos, aunque sí movimientos precautorios", indicó el analista.

Asimismo, desde diciembre de 2026 las empresas podrán remesar dividendos correspondientes a 2025, sin que ello implique, al menos en una primera etapa, una presión significativa sobre el mercado cambiario.

Finalmente, Salvador Di Stéfano le dedicó una reflexión a los vencimientos de deuda y las posibilidades reales que tiene el país de saldar esos vencimientos.

"De cara a los próximos años, los vencimientos de deuda —excluyendo organismos multilaterales— ascienden a USD 13.800 millones en 2026 y USD 18.000 millones en 2027. En conjunto, USD 33.900 millones, una cifra que no luce inmanejable y que podría financiarse sin mayores sobresaltos", completó el rosarino.

lr