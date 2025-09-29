“Toda restricción es mala, es una mala señal, pero el Gobierno está en una coyuntura donde no le encuentra la vuelta a este tema de tanta cantidad de dólares y la brecha que se genera entre los mismos”, graficó Salvador Di Stefano, el apodado "gurú de la city" en las redes sociales al referirse este lunes 29 de septiembre a las nuevas restricciones que fijó el gobierno para operar con los dólares y que se leen en el mercado como "el regreso del cepo".

En diálogo con Radio Rivadavia, Di Stefano relativizó esa situación y explicó: “La vuelta del cepo no es una buena señal, aunque no es cepo, solo no se puede pasar de dólar oficial a MEP en el momento”, aclaró.

El Banco Central reinstauró una parte del cepo para personas

Según advirtió el analista de mercados rosarino, se trata de una disposición incómoda que genera ruido, amplificado por “gente comunicando cosas muy locas y generando incertidumbre”.

"Terminamos el rulo para ir al puré", apuntó Di Stefano en alusión a que tras la decisión oficial ahora los operadores van a inclinarse por comprar en el mercado oficial dólares y venderlos en el blue. "Tenemos que tratar por todos los medios de ser más fuertes en el superávit fiscal, de dar señales económicas más contundentes para que esta brecha no exista", comentó.

"No es una buena señal, aunque no es cepo. Vos podés comprar en los bancos, podés comprar dólar MEP, lo que no podés hacer es pasar de dólar oficial a dólar MEP en forma inmediata", justificó.

Salvador Di Stefano se prepara para un conversatorio con el presidente de la Nación, Javier Milei el 30 de septiembre.

En cuando a la posibilidad de que no lleguen los fondos del exterior para asistir al gobierno de Javier Milei -versión que circuló entre algunos analistas en los últimos días-, Di Stefano explicó: “En Argentina se desconfió del superávit fiscal, del blanqueo, de capital el BCRA, de que la cuenta corriente de la balanza de pago esté negativa y eso nunca sucedió, así que no me extraña que haya gente desconfiando”. Así se refirió a la mirada escéptica de los inversores frente a los números oficiales.

Di Stefano pidió ir "a los hechos". "Si el gobierno logra juntar 4300 millones de dólares con esta compra de los exportadores, vos vas a tener cubiertos los vencimientos hasta junio de 2026”, sostuvo. Además, resaltó que la palabra del secretario del Tesoro de los Estados Unidos es una garantía de que el préstamo en curso “se va a terminar cumpliendo”.

El analista luego señaló: "¿Qué se dice en el mercado? Que en febrero de 2026 la Argentina saca un bono a 10 años con un banco internacional -negociación llevada adelante por el viceministro Daza- que, si no la compra el mercado, lo haría el Tesoro. Si eso se cumple, Argentina tendría cubierta la deuda hasta 2027".

El impacto de las elecciones y la necesidad de alianzas

Más allá de los indicadores, el consultor subrayó que el resultado electoral no será el factor decisivo: “Hoy no importa el resultado electoral, hoy lo que importa es la capacidad de alianza que logre el Gobierno. Tiene que haber un cambio de actitud del gobierno en busca de alianzas que le permita sacar leyes en el Congreso”.

En esa línea, mencionó rumores de una reunión entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei, así como un acercamiento del oficialismo a los gobernadores. Me da la sensación de la derrota en la provincia de Buenos Aires hubo un acercamiento al resto de los bloques. “Si Milei gana con el 45% de los votos, tampoco tiene mayoría. Sí o sí va a tener que negociar en el Congreso”, enfatizó.

La oposición lleva al Congreso las “retenciones cero”

El “gurú del dólar” advirtió que el desafío no se limita a la macroeconomía:

“Si Milei no genera el cambio, no vamos a avanzar con reformas estructurales, y por más que la economía esté muy bien, si el Congreso y el Ejecutivo no van de la mano, vamos a tener problemas”.

De esta forma, vinculó el éxito del plan económico no solo a la disciplina fiscal, sino también a la capacidad política para articular consensos.

Las explicaciones de Salvador Di Stefano sobre el precio de la soja

"El precio FOB de la soja es 400 dólares", señaló en diálogo con Radio Rivadavia Salvador Di Stefano, tras pedir aclarar algunas cuestiones respecto a los productores, la liquidación y lo que pasó con las "retenciones cero express" de la semana anterior.

"Hoy se está negociando en el mercado a 346 dólares, o sea que no está vigente en el mercado la retención del 26%. No es que los exportadores hicieron un negocio. Pagaron, Pusieron la "guita" para tener retenciones cero. Cómo ahora ellos tienen que comprar 10 millones de toneladas de soja, pagan esas 10 millones de toneladas como si tuvieran retención cero. ¿A cuánto la venden? A 400 dólares. Hay un costo de embarque, de acondicionamiento y te pagan 346. Si vos lo mirás contra el precio de Chicago en noviembre 2025, es 372 dólares y en Argentina está 349, hay 23 dólares de diferencia, con lo cual los que dicen que los exportadores estafaron a los productores es absolutamente falso, porque no está el 26% de retenciones en el mercado porque los exportadores necesitan comprar". argumentó.

Aclaró que, con una diferencia de USD 23 respecto a la soja de Chicago, las retenciones siguen siendo 0. Y pronosticó que las condiciones climáticas podrían empujar a la Argentina hacia “la tercera campaña agrícola más grande de la historia”.

