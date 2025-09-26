Retenciones cero: el Gobierno de Milei logró una ola de liquidaciones y volvió a comprar reservas

La eliminación temporal de las retenciones a los granos, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, ya muestra un efecto inmediato en la economía real. En la primera jornada de vigencia, las cerealeras liquidaron USD 1.000 millones, lo que permitió al Tesoro comprar unos USD 300 millones y recomponer parcialmente las reservas que el Banco Central había perdido al defender el techo de la banda cambiaria.

Según estimaciones privadas, el volumen total a ingresar alcanza los USD 7.000 millones, de los cuales ya se concretaron USD 2.000 millones. Eso significa que aún restan USD 5.000 millones, que llegarán entre hoy y el lunes, ya que el plazo máximo para liquidar tras la presentación de las declaraciones juradas es de apenas tres días.

Reservas fortalecidas y dólar estable

Gracias a esta medida, las reservas internacionales subieron a USD 39.349 millones, contra los USD 39.032 millones del día anterior. Se espera que en los próximos días vuelvan a superar los USD 40.000 millones, consolidando un colchón de divisas clave en el tramo final antes de las elecciones legislativas.

El Banco Central había vendido USD 1.100 millones cuando el dólar rozó los $1.475. Ahora, el Tesoro recompra mucho más barato, con el mayorista por debajo de los $1.340. Esto implica un ahorro estratégico y una señal de control sobre el mercado cambiario, que evita una caída abrupta por debajo de los $1.300 y frena la volatilidad.

El impacto político y económico de la medida

La decisión de Milei es también un mensaje político. Adorni lo dijo con claridad: “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. No lo vamos a permitir. Habrá retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre”.

El efecto fue inmediato: el campo respondió con liquidez, la industria cerealera apoyó la medida y dirigentes como Carlos Castagnani (CRA) reconocieron que se trata de “un reclamo histórico” del sector. Para el Gobierno, el ingreso masivo de dólares no solo fortalece reservas, sino que también demuestra que eliminar impuestos distorsivos es el camino para reactivar la producción.

Los desafíos que vienen

El desafío de cara a octubre será sostener la estabilidad, ya que en las próximas semanas la oferta de dólares disminuirá tras la liquidación masiva del agro. Al mismo tiempo, la demanda podría aumentar con la caída de tasas —la caución bursátil se derrumbó al 25% anual en pesos— y con más pesos circulando por el pago de sueldos, lo que incentivaría a la dolarización de carteras.

Sin embargo, con el respaldo de los Estados Unidos —que ya manifestó su disposición a apoyar financieramente a la Argentina— y con las reservas recomponiéndose, el Gobierno de Milei llega a la recta final electoral con una estrategia clara: más dólares en el mercado, menos impuestos al campo y más confianza en la estabilidad cambiaria.