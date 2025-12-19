Carlos Etchepare: “Estamos frente a un récord productivo, pero con beneficios muy escasos"

La campaña agrícola 2024/25 muestra números históricos en términos productivos, pero no necesariamente en rentabilidad. Así lo explicó Carlos Etchepare, especialista del sector agropecuario, en diálogo con Canal E, quien sostuvo que “todo indica que estamos frente a la posibilidad de una cosecha récord”, impulsada principalmente por condiciones climáticas favorables. Según detalló, el trigo podría superar los 27 millones de toneladas, mientras que el girasol rondaría los 6 millones, al igual que la cebada.

De cara a la cosecha gruesa, el analista aclaró que aún hay incertidumbre climática, pero adelantó proyecciones alentadoras: “en el caso del maíz tendríamos 61 millones de toneladas y en el caso de la soja estaríamos con una cosecha similar a la de este año”. Sin embargo, remarcó que el verdadero problema no está en la producción, sino en los precios y en la estructura local.

Cosecha récord y precios históricamente bajos

A pesar del volumen récord, los valores internacionales juegan en contra del productor argentino. Etchepare señaló que “el trigo se está comercializando a aproximadamente 165 dólares para el productor, un precio realmente bajo históricamente”, muy lejos de los 200 o 210 dólares que se esperaban a esta altura del año. La explicación está en la sobreoferta global: “no solo la Argentina volcó su trigo al mercado mundial, también Rusia, Ucrania, Canadá, Estados Unidos y ahora Australia, todos con cosechas récord”.

A esto se suma un problema estructural interno. “Una cosecha récord significa un enorme movimiento logístico y de infraestructura que la Argentina hoy no tiene", advirtió, mencionando deficiencias en caminos, puertos y capacidad de almacenaje. Estos costos adicionales terminan descontándose del precio que recibe el productor.

Incertidumbre cambiaria y beneficios concentrados

Respecto a las recientes medidas económicas, Etchepare consideró que “son bienvenidas y van en el sentido correcto”, aunque cuestionó la falta de previsibilidad.

“Este cambio permanente de las reglas de juego hace que el sector mire con mucha prudencia”, afirmó, en referencia tanto a los derechos de exportación como al esquema cambiario.

Sobre la última baja de retenciones, fue contundente: “el gran beneficiado fue el gobierno nacional, que recibió casi 7.000 millones de dólares en tres días”. Según explicó, ese ingreso extraordinario fue posible gracias a las grandes exportadoras, mientras que “los productores resignaron parte de sus ingresos y recibieron solo una parte del beneficio”. Además, alertó que se trató de un adelanto de divisas que faltarán en 2026.

Finalmente, al analizar el acuerdo Unión Europea–Mercosur, anticipó un escenario complejo. “Me da la sensación de que el acuerdo difícilmente se firme en el corto plazo”, dijo, debido a las fuertes protestas de productores europeos, que también rechazan importaciones desde Ucrania.

