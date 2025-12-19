Andrés Costamagna: “En 2026 vamos a tener precios altos casi todo el año”

Andrés Costamagna, consultor ganadero, dialogó con Canal E y analizó la suba del precio de la carne, su impacto en la inflación y las perspectivas para el consumo y la producción.

Para el entrevistado, el fenómeno no sorprende. “Previo o post elecciones íbamos a tener aumentos, y esos aumentos llegaron a un pico cercano a la Navidad”, explicó. Según detalló, se trata de un patrón histórico: “Habitualmente en la Argentina, pasado octubre, los precios de la carne suben”, aunque esta vez tomó por sorpresa a muchos operadores por el contexto de menor inflación general.

El factor clave es la escasez. “Hoy tenemos un producto que es escaso a nivel local y a nivel global, y los consumidores lo quieren consumir”, afirmó. Esa presión de demanda, combinada con una oferta limitada, “hay que adicionarla a los precios, que es lo que estamos viviendo ahora”.

Menos vacas, más problemas estructurales

Costamagna fue contundente al señalar las causas de fondo. “Las políticas públicas de 40 o 50 años llevaron a que tengamos menos vacas por habitante”, sostuvo. El dato histórico es elocuente: “Cuando yo nací había tres vacas por habitante, hoy hay 1,1”. Esa caída explica gran parte del encarecimiento actual.

El consultor recordó decisiones clave que impactaron en el stock ganadero. “En 2006 se cierra la exportación y se pierden 12 millones de cabezas”, y sumó que “desde 2021 se perdieron 4 millones y medio más”. La consecuencia es directa: “Cuando no hay incentivo a la producción, se liquida el rodeo y después el precio sube”.

En este contexto, cambian los hábitos de consumo. “El cerdo y el pollo hoy están mucho más baratos como alternativas”, señaló, y anticipó que “en 2026 va a aumentar el consumo de cerdo y pollo” porque el salario no acompaña la suba de la carne vacuna.

Exportaciones, consumo y lo que viene

Frente a las críticas a las exportaciones, Costamagna aclaró: “Este año vamos a exportar menos que en 2024 porque no hay producción”. De unas 900 mil toneladas, el volumen caería a “cerca de 750 mil toneladas”. Y remarcó un punto clave del debate: “Cuando se exporta carne no se exporta todo el animal”, lo que permite que queden cortes accesibles en el mercado interno.

Sobre el futuro inmediato, fue prudente. “Los procesos biológicos en ganadería son lentos, de dos o tres años”, advirtió. Por eso, “en 2026 vamos a tener precios altos casi todo el año”, con una recuperación recién visible hacia “2027 o 2028”. El escenario, resumió, es claro: “Va a haber menos cantidad de producto y el producto va a estar más caro”.

