Hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército Argentino: es el cuarto caso en una semana

Un soldado voluntario del Ejército Argentino, identificado como Facundo Gabriel Lima, fue encontrado muerto en su departamento de la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza, este jueves por la tarde.

La muerte del hombre, que prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza, fue reportada a la Policía cerca de las 17:30, luego de que lo encontraran en su domicilio. A partir del aviso, la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras quedaron a cargo de la investigación para determinar en qué condiciones murió el soldado.

El conmocionante hecho fue informado por el Ejército Argentino con un comunicado, en el que señalaron que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”. Hasta el momento, no se informaron las causas de la muerte.

Además, las autoridades de la fuerza expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y compartieron su pésame a los familiares, amigos y camaradas del soldado Lima.

La muerte de Facundo Lima ocurrió días después del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos, de un suboficial del Ejército Argentino que también fue hallado sin vida en el cuartel militar de Monte Caseros y de un gendarme encontrado ahorcado en Santiago del Estero.

Este martes, el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida en una de las garitas de seguridad de la Quinta Presidencial por sus compañeros del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez ocurrió en una garita de seguridad de la Quinta de Olivos.

El joven, integrante del Escuadrón Chacabuco, tenía un disparo en la cabeza y el arma reglamentaria a su lado. En el lugar también se halló una carta de despedida dirigida a familiares y camaradas, un elemento que fue incorporado al expediente judicial. Por el momento, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un suicidio.

El mismo martes, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado con una sábana por el propietario de la casa que alquilaba en el barrio Centenario de Santiago del Estero.

Un día después, el miércoles, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. El hombre tendría aproximadamente 50 años.

Si bien la causa se se investiga bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”, las primeras hipótesis de las autoridades del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá evaluaron un suicidio por ahorcamiento.

Según reveló una fuente cercana a la investigación al diario local El Liberal, el joven habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida después de haber golpeado a su pareja, también gendarme.

