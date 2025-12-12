En Mendoza se detendrá a los padres que no vacunen a sus hijos

El ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Rodolfo Montero, defendió la detención a padres antivacunas como una herramienta judicial para proteger los derechos de los niños y aumentar las bajas tasas de cobertura. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el funcionario mencionó brotes de sarampión y tos convulsa.

Rodolfo Montero es licenciado en Economía, docente universitario. Se desempeña en la actualidad como ministro de salud y deportes de la provincia de Mendoza, destacándose por su gestión en salud mental, obras sanitarias y vacunación.

Estamos muy interesados en el tema de que el gobernador Cornejo decidió ordenar el arresto de los padres que no vacunen a sus hijos, obviamente nos escandaliza el movimiento antivacunas. Así que bueno, queríamos compartir con el responsable de salud de la provincia de Mendoza la noticia y esperamos que también sirva de ejemplo para el resto de las provincias. Lo escuchamos con atención, ministro.

La medida no tiene el objetivo punitivo, ¿no? Lógicamente tiene el objetivo de utilizar un instrumento más que es la justicia para ayudarnos en la tarea de mejorar las tasas de cobertura de vacunación, sobre todo de respetar los derechos de los niños para estar inoculados, vacunados y protegidos de enfermedades. Todos saben que venimos advirtiendo hace mucho tiempo que la tasa de cobertura de vacunación en la Argentina baja, Mendoza tiene una tasa de cobertura siempre está entre las primeras, primera, segunda, tercera en tasa de cobertura a nivel nacional. Nosotros tenemos una política activa de vacunación, incluso seguimos vacunando las escuelas como se hacía antes. Este diría nuestra principal herramienta a la hora de la de la vacunación.

Exactamente. Y funciona y ha funcionado históricamente. Yo no entiendo por qué muchas provincias salieron de esa política. Yo hace poco expuse en el COFES, en el Consejo Federal de Salud, porque ¿por qué Mendoza estaba primera o segunda en tasas de cobertura? Siempre yo dije, el éxito nuestro está muy vinculado al apoyo de los docentes en la cobertura o en la vacunación en las en las escuelas. Ahí hay es muy importante esa estrategia, pero de todas maneras podemos sentirnos un poquitito contentos de que Mendoza esté a nivel nacional entre las primeras provincias en tasa de cobertura, pero estamos lejos del objetivo. Solo tenemos tasa de cobertura del 80 85 para que estemos protegidos de brotes deberíamos estar por encima del 95, con lo cual Mendoza también está en riesgo de la introducción de muchas de estas enfermedades que este año hemos escuchado. El año pasado decíamos, están bajando las tasas de cobertura, tengamos cuidado, hace varios años se viene hablando de esto, ya no son algunos sanitaristas o ministros de salud diciendo esto. Este año lo hemos palpado, la sociedad argentina lo ha palpado. Hemos tenido 700 casos de tos convulsas este año y siete niños muertos por tos convulsa, que incluso en los menores de dos meses no estaba vacunada la mamá con la triple bacteriana celular, es la que le transmite los anticuerpos para esos primeros meses de vida y el y los niñitos menores de 6 meses que fallecieron tampoco estaban. Entonces son muertes evitables. Es gravísimo eso como que nos esté pasando eso como sociedad. Hemos tenido brotes de sarampión en Argentina, algo que se había erradicado y ya no era un problema para los papás. Para nosotros ahora yo tengo hijos chicos, no era un problema el sarampión, ni la rubeola ni la papera, menos que menos pensar en poliomelitis. Y resulta que ahora decimos, bueno, sarampión, y hay riesgo de ingreso de poliomielitis en la Argentina. Entonces vos, Jorge, con tus años que probablemente viviste esa etapa hace algunas décadas, donde había poliomielitis en la Argentina o los niños fallecían de estas de estas enfermedades, era gravísimo que nos hayamos sacado los papás esa esos problemas de la cabeza, no era algo menor y encontrarnos ahora con que bajan las tasas de cobertura de vacunación y que de vuelta estamos preocupados por estas enfermedades nos parece muy grave. Entonces, además de todas las estrategias que tiene Mendoza activamente para tratar de garantizar, entre ellas la escolar, pero para tratar de garantizar la vacunación en toda la provincia. , se sumó esta última, que fue una resolución que sacamos del ministerio hace algunos meses, que básicamente es un protocolo para que después de agotada varias instancias, nosotros tenemos un sistema de inmunizaciones muy muy sólido en Mendoza, todas las vacunas del sector público y privado se registran en ese sistema de inmunización, lo tenemos disponible día a día, digamos. Y además ese sistema está vinculado con la Dirección General de Escuelas y con los sistemas provinciales. Tenemos identificado niño por niño en la provincia, incluso niño en qué aula, de qué escuela está o no está vacunado. Entonces, después de que se cumplen una serie de protocolos que tenemos, la negativa del padre en la vacunación escolar, de que se hace una primera revisión a los 30 días a ver si el papá garantizó esa o colocó esa vacuna en el niño y no fue así. Y después tenemos dos intervenciones más con la familia. Una vez que está cumplido ese procedimiento, lo que hacemos es una denuncia judicial en un juzgado de familia para que la para que la justicia nos ayude, intime a esa familia que procede a garantizar el derecho al niño de la vacunación. Una primicia es que ayer llevábamos 10 denuncias, empezamos esta semana. Ayer llevábamos 10 denuncias, hoy 15. De las de las 10 que llevábamos ayer, que habíamos hecho esta semana, que la justicia empezó a actuar, empezó a notificar a esas familias. Tres se vacunaron esta mañana, con lo cual empieza a tener efecto la colaboración también de la justicia con este objetivo, ¿no?

Hago una reflexión de orden general. Queda claro que la provincia de Mendoza tiene un gobernador como Cornejo, que no podríamos llamar no liberal ni una persona que fuera de izquierda en ese sentido. Sin embargo, lo que aquí se está planteando es el verdadero liberalismo, que son las libertades positivas y negativas. El estado, normalmente, los libertadores se preocupan solo de las libertades negativas que no le prohíban y las libertades positivas de los verdaderos liberales es que el Estado garantice los derechos a las personas a ser libres, en este caso los niños que puedan tener el derecho más allá de lo que decían sus padres. Y en el planteo libertario lo que nos encontramos es que hay tendencias en los libertarios que plantean que plantean que los padres podían decidir que los niños no vayan al colegio, que está totalmente en contra de la idea liberal de que él es el Estado el que tiene que garantizar las libertades para que las personas tengan el libre acceso a la educación, a la vacunación. Y acá estamos cobrando como una educación obligatoria permite la vacunación obligatoria. Se fíjate cómo van juntas una cosa con la otra.