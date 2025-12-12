Jorge Castro: "El plan de Trump es intervenir en Venezuela y poner a Corina Machado en el Palacio de Maracaibo"

Jorge Castro repasó la operación que permitió la salida clandestina de la líder opositora María Corina Machado de Venezuela y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está en "proceso de desintegración". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), destacó que la maniobra exhibió la superioridad militar estadounidense y dijo: "El objetivo de Estados Unidos respecto al régimen de Nicolás Maduro es mostrar su absoluta impotencia frente a la ofensiva norteamericana".

Jorge Castro es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y destacado analista internacional. Fue secretario de Planeamiento estratégico de la presidencia de la nación a fines de los años 90. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador y Flaxo, entre otras, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Así reapareció María Corina Machado en Oslo, tras 11 meses en clandestinidad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Usted de alguna manera nos viene anticipando lo que va sucediendo en Venezuela y nos hace reflexionar sobre el éxito de lo que sería la doctrina Monroe del siglo XXI y la fortaleza del presidente Donald Trump que usted viene marcando desde hace tiempo, ahora con los últimos hechos en Venezuela y lo que pareciera ser que cada vez la situación del régimen de Nicolás Maduro es más dificultosa.

Acá hay un de extrema importancia en los acontecimientos venezolanos, que es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, a través de la inteligencia norteamericana ha sido el factor fundamental que ha permitido la salida secreta de María Corina Machado desde la capital venezolana hasta llegar a para recibir el Premio Nobel de la Paz. El punto importante es que esta operación que realizó la inteligencia de Estados Unidos se realizó en varias fases, las cuales mostraron el peso abrumador que tiene en este momento frente al régimen de Nicolás Maduro la potencia militar norteamericana. Ante todo, hay que tomar en cuenta que eh la presencia de las dos aeronaves de F-18 de provenientes del super portaaviones Gerald Ford.

Con toda seguridad, el objetivo explícito de estos dos F-18 no era no solo demostrar la total incapacidad del régimen venezolano de Maduro de enfrentar a la superioridad militar norteamericana, con violación directa del espacio aéreo de Venezuela, sino ofrecer también protección a Corina Machado. Estos dos aviones lo que demostraban ante el régimen venezolano era que el viaje de de Corina Machado estaba garantizado en su seguridad por el gobierno de Estados Unidos. Este es el punto más importante, en el sentido de que, en la estrategia norteamericana encabezada por Trump en contra del régimen de Maduro, ahora se ha incorporado un elemento de extrema importancia, que es que por primera vez la ofensiva militar que lleva adelante Estados Unidos contra Maduro ha incorporado como uno de sus objetivos la posibilidad de que, cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro o este abandone el país, ocupe su lugar en el Palacio de Maracaibo precisamente María Corina Machado, hasta esperar el arribo proveniente de España del presidente electo en las elecciones fraudulentas de julio de este año, Edmundo González.

Los asilados que estaban primero en la embajada argentina y luego en la embajada argentina a cargo de Brasil también lograron salir con los servicios secretos norteamericanos.

El objetivo de Estados Unidos respecto al régimen de Nicolás Maduro es mostrar su absoluta impotencia frente a la ofensiva militar norteamericana. Este es un punto de especial importancia a subrayar, en el sentido de que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que María Corina Machado este viaje lo realizó acompañada de dos personas que la llevaron desde Caracas a Oslo, la acompañaron en todo el viaje y que atravesó con ellos diez retenes militares ocupados por el Ejército Bolivariano. Y tratándose María Corina Machado de una de las personas más conocidas de Venezuela, aparentemente, los militares bolivarianos no tuvieron ningún inconveniente en dejarla pasar a lo largo de esos diez retenes que van desde Caracas, precisamente, al puerto sobre el Mar Caribe que la llevó. Estas dos personas, presumiblemente norteamericanas, la llevaron hasta colocarla en esta lancha con motor, que la llevó finalmente a la isla de Curazao.

Estados Unidos incauta un petrolero frente a Venezuela y sube la apuesta contra Maduro

Y eso lo que plantearía es que una parte importante del sistema militar venezolano está en desacuerdo con el régimen de Maduro, porque si no, sería imposible.

Es muy probable que esto sea lo que está ocurriendo, porque la total participación del Ejército venezolano en la estructura de poder que encabeza Maduro se refiere fundamentalmente a los altos mandos. La joven oficialidad ha estado reprimida por el régimen de Maduro en el sentido de excluirlos directamente de la fuerza militar y, sin embargo, los que se han quedado, en su inmensa mayoría, sin decir una palabra, claramente han comenzado a no obedecer al régimen.

Inclusive, en las actas electorales de los militares en Venezuela perdía Maduro y ganaba el presidente que hoy está en el exilio, ¿no? Se ve una descomposición absoluta del régimen, podríamos decir.

Se ve por lo menos que ha comenzado un proceso de desintegración del régimen de Maduro que explica el porqué de la ofensiva de Estados Unidos en todo momento, como, por ejemplo, el hecho de que se haya apoderado de un supertanque petrolero venezolano, y supuestamente orientado hacia Irán. Pero lo fundamental es que, en la típica acción de guerra, las fuerzas militares norteamericanas se han apoderado de una nave, de un supercarguero petrolero de Venezuela.

¿Cuál sería el escenario más probable? ¿Maduro se va a ir?

No sabría decirle. Lo que es seguro es que hay una constelación de fuerzas que tienden a converger en el sentido de encontrar una salida a esta crisis en Venezuela. Piense usted que, en el día de ayer, en que se anunció este viaje secreto de María Corina Machado a Oslo, el presidente Gustavo Petro, de Colombia, principal aliado de Maduro en América del Sur le pidió públicamente, le señaló públicamente a Maduro que había llegado el momento de una transición democrática y que, por lo tanto, era también sinónimo de abandonar el poder y encabezar un proceso que exigiera la amnistía para todos los comprometidos en la pugna política venezolana. Esto lo dijo públicamente el presidente Petro, principal aliado de Maduro en América del Sur.

¿Qué significa eso políticamente en Sudamérica? ¿Qué significa para Milei? ¿Qué significa para Lula? ¿Qué significa para Petro? ¿Qué significa para Sheinbaum?

En principio, el hecho de que Nicolás Maduro y su sistema de poder están completamente aislados en el hemisferio americano. Piense usted que acaba de triunfar en Honduras el candidato de Donald Trump, Nasry Asfura, que ha logrado imponerse por 42.000 votos de diferencia respecto a Salvador Nasralla, que también es un candidato de derecha. La gran perdedora de las elecciones en Honduras es Xiomara Castro, que es la principal aliada de Maduro en la región centroamericana. Este domingo próximo, va a haber un triunfo abrumador de la derecha en Chile, cuyo primer punto es, precisamente, la ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha sido precedido por el hecho de que las elecciones en Bolivia han mostrado también un giro notable hacia la derecha y está, a la cabeza de este proceso, Milei.

La última vez que conversamos especulábamos con que Cuba podría implosionar si cayera Venezuela. ¿Cree usted que también la caída del régimen de Maduro significaría el debilitamiento casi hasta la extinción del régimen tanto en Cuba como en Nicaragua?

La verdad es que no creo. Yo creo que hay una razón muy notoria del porqué de la supervivencia del régimen nicaragüense, eh, por un lado, y también del régimen cubano. Es el hecho de la total irrelevancia que tienen estos dos países en el sistema internacional. El régimen nicaragüense no afecta en modo alguno los intereses norteamericanos en ninguno de los aspectos. El régimen cubano se mantiene en pie no solo por su total irrelevancia, sino gracias al hecho de que Cuba es una isla, lo que impide que la población de la isla se fugue en masa para enfrentar la situación del colapso de las estructuras económicas, sociales y políticas del régimen cubano.

Y esa es la diferencia con Venezuela, que ha tenido la mayor diáspora de las últimas décadas, ¿no?

Exactamente. Y además Venezuela es un país muy relevante no solo en América del Sur, sino en general en el sistema internacional, a diferencia de Cuba y Nicaragua, que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista geopolítico.

“Estados Unidos va a dominar América Latina por las buenas o por las malas”

En Miami ganó la alcaldesa Ellen Higgins, del Partido Demócrata. Uno asocia a Miami y a la Florida como un territorio trumpeano, en el sentido de que Mar-a-Lago está bastante cerca de Miami. El gobernador de Florida es republicano, donde se encuentra el sector más duro de los hispanos. ¿Es un accidente el triunfo de Len Higgins en Miami, del Partido Demócrata, o le asigna alguna importancia?

Tiene un sentido. Yo creo que convergen tres factores. Uno es el problema de que un tema importante en Estados Unidos en el momento actual es el alto costo de vida, sobre todo en algunos aspectos de la actividad económica y social norteamericana. Esto está perjudicando al gobierno del presidente Donald Trump, en primer lugar. En segundo lugar, Emilio Ramírez, el candidato republicano en Miami, ha resultado un mal candidato en el sentido de no ofrecer ninguna innovación respecto a los últimos 20 años, basado exclusivamente en su condición de cubano-norteamericano. Esto es no ofrecer, ya a esta altura, para la población cubano-norteamericana, que se ha sumergido e identificado absolutamente con la sociedad norteamericana, un planteo un poco más allá de lo étnico y de lo regional. Y, en tercer lugar, en lo que se refiere al Partido Republicano, hubo una subestimación de la situación existente en Estados Unidos en relación al costo de vida y al hecho de que estaban yendo a una campaña electoral en un país, en una ciudad que daban por descontado el triunfo republicano, y con un mal candidato que no logró interpretar las novedades que tiene en este momento la población cubano-norteamericana, que es uno de los sectores más identificados con la sociedad estadounidense de todo el país.

¿Hay algún punto de contacto en esto del costo de vida de grandes ciudades, dificultades de transporte, inmobiliarias, entre el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York con este en Miami?

Seguro. El triunfo de Mamdani proviene fundamentalmente del respaldo masivo de los jóvenes de 18 a 29 años, que no tienen una visión ideológica en modo alguno. Lo que sí tienen es una visión disruptiva respecto al estatus quo y, para ellos, el estatus quo es el costo de la vida.

TV/DCQ