Así reapareció María Corina Machado en Oslo, tras 11 meses en clandestinidad

La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció este jueves en Oslo ante un centenar de seguidores, tras 11 meses de clandestinidad. Machado llegó tarde a la capital noruega en un viaje secreto para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz, cuyo premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa.

Su aparición se da en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega su flota naval desde agosto para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacifico, donde causaron alrededor de 87 muertes.

En un primer momento saludó desde el balcón del hotel donde se hospeda, recibida por una ovación y al canto del himno nacional de Venezuela. Más tarde, bajó a saludar a los seguidores en la calle que la recibieron como estrella de rock que gritaban "¡Libertad!", "¡valiente!" y le pedían: "¡María ayúdanos a volver!", rompiendo la calma del centro en la apacible capital noruega.

La líder opositora no quiso responder preguntas al acercarse a la gente, donde se mezclaron periodistas y figuras políticas en el exilio como Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonio Ledezma, todos radicados en España.

Durante la madrugada regresó al hotel acompañada por su madre, Corina Parisca, portando banderas con mensajes de apoyo, rosarios y estampas de santos que le entregaron sus seguidores. Un centenar de seguidores la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Grand Hotel.

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial. Se desconoce cómo salió de Venezuela o cómo regresará.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica. La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de las actas de votación como prueba del fraude.

El llamado a luchar por la libertad

En el discurso leído el miércoles por su hija, llamó a "luchar por la libertad". Ana Corina Sosa también evocó "la lucha contra una dictadura brutal", en la que "lo hemos intentado todo", además de denunciar los "crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

En la ceremonia de premiación, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes dirigió un mensaje al gobernante venezolano: “Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo".

La avanzada estadounidense en el Caribe

Por su parte, Donald Trump, frente a preguntas de la prensa en la Casa Blanca, declaró este miércoles: “No me gustaría que fuera detenida”. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos surgen después de que el fiscal general de Venezuela indique que Machado sería considerada “fugitiva” si abandona el país.