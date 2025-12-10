Javier Milei regresa de Oslo sin haberse podido encontrar con Corina Machado ni el primer ministro noruego

El presidente Javier Milei regresa a Argentina sin la foto que esperaba con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien estaba citada en Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz, ni con los mandatarios del país nórdico.

La decisión de la comitiva presencial de volver al país se tomó ante la incertidumbre de que Machado llegue finalmente a Oslo. Este miércoles, fue su hija, Ana Corina Sosa, la que recibió en su nombre la distinción. En las últimas horas, trascendió que la dirigente opositora logró salir de Venezuela y que hablará mañana en público.

De esta manera, Milei pega la vuelta sin tampoco concretar su encuentro con el Rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, tal como había anunciado en la agenda oficial. El Gobierno argentino había afirmado que las reuniones con las máximas autoridades noruegas estaban pautadas para las 11:30 horas y 13:10 horas de este miércoles; sin embargo, en la agenda de la Casa Real del país escandinavo nunca figuraron.

Además del presidente argentino, en la ceremonia también estuvieron el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, de Paraguay, Santiago Peña y de Panamá, José Raúl Mulino Quintero. También concurrió el otro referente opositor venezolano, Edmundo González Urrutia.

La hija de Machado recibió el Nóbel

En el discurso de recepción del premio, Ana Corina Sosa leyó la carta escrita por su madre. “Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos: he venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, comenzó diciendo.

“Comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones cuando ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente”, sostuvo y señaló que, desde 1999, “el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, censuró a la prensa y manipuló las elecciones”.

A continuación denunció el fraude electoral de las últimas elecciones. “Decidimos confiar en la gente… y la gente volvió a confiar en nosotros”. “Edmundo González ganó con el 77% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia”, señaló.

“La dictadura respondió con terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. A más de doscientos veinte adolescentes los electrocutaron, golpearon y asfixiaron para obligarlos a mentir”, describió sobre la situación actual.

