María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado no estará presente este miércoles en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su reemplazo asistirá su hija, según informó el Instituto Nobel noruego, que además afirmó que desconoce el paradero de la principal líder de la oposición venezolana.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, confirmó en declaraciones a la radio pública NRK que “será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”. La entrega está prevista para las 13 en Oslo (9 en Argentina), en el edificio de la Municipalidad de la capital noruega. Además de recibir la medalla y el diploma oficial, Ana Corina tendrá a su cargo la lectura del discurso que la propia Machado escribió.

Desde que se anunció el Nobel en octubre, se mantenía la duda sobre si la líder opositora podría viajar a Noruega. Machado permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha sido vista públicamente desde hace casi un año, cuando encabezó una movilización en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante el fin de semana previo a la ceremonia, el Instituto Nobel había informado que la política venezolana asistiría personalmente a recibir el reconocimiento, que consiste en una medalla de oro, un diploma y un premio económico de 1,2 millones de dólares. Decenas de venezolanos exiliados, así como el presidente Javier Milei y otros mandatarios de la región, entre ellos los de Paraguay, Ecuador y Panamá, viajaron a la capital noruega para asistir a la ceremonia. Incluso se había organizado una conferencia de prensa y una rueda de entrevistas internacionales.

Sin embargo, todas las actividades programadas para Machado fueron suspendidas a último momento. Consultado por la ausencia de Machado, Harpviken admitió: “Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”. A pesar de esa incertidumbre, incluso hasta la noche del martes expresó su confianza en que la dirigente pudiera llegar.

La dirigente opositora María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por impulsar la democracia en Venezuela.

Por su parte, Magalli Meda, exjefa de campaña de Machado, dejó entrever este martes que la opositora habría salido de Venezuela y regresaría más adelante. En un mensaje publicado en X, escribió: “Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, un comentario que alimentó aún más las especulaciones sobre sus movimientos.

La ausencia de Machado en la ceremonia no es un caso aislado en la historia del Nobel de la Paz. En otras oportunidades, distintos galardonados tampoco pudieron asistir por motivos políticos o de persecución. Entre ellos se encuentran la iraní Narges Mohammadi (2023), el activista chino Liu Xiaobo (2010) y la líder birmana Aung San Suu Kyi (1991).

El Comité Nobel decidió otorgar el premio a la ingeniera Machado en reconocimiento a su trabajo y sus esfuerzos por impulsar “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela. La dirigente se vio obligada a ocultarse en la clandestinidad después de las elecciones en las que Maduro obtuvo su tercer mandato consecutivo, con resultados que fueron desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos, que denunciaron irregularidades en el proceso.

Machado sostiene que Maduro le arrebató la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia, y presentó copias de votos emitidos por las máquinas electorales para respaldar sus acusaciones. El gobierno chavista, por su parte, rechaza esas denuncias y las califica de infundadas.

El presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia en honor a María Corina Machado, la dirigente venezolana distinguida con el Premio Nobel de la Paz.

El mandatario tenía previsto participar en la conferencia de prensa de Machado, que luego fue cancelada antes de que se confirmara que la dirigente no asistirá a recibir el premio. Este miércoles por la mañana, asistió junto a su hermana Karina Milei a la ceremonia de la entrega del galardón.

El año pasado, dos días antes de las elecciones venezolanas, Machado mantuvo una llamada telefónica con Milei para agradecerle su apoyo. Luego, en agosto, elogió al Presidente argentino por declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, en línea con medidas tomadas por Estados Unidos y otros países.

En octubre, Milei también se sumó a las felicitaciones a Machado por el Nobel, y resaltó en X su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” y describiéndola como una "inspiración" para el mundo frente a la “narcodictadura” venezolana.

