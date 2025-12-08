Este lunes 8 de diciembre se cumple un año desde que el catamarqueño Nahuel Agustín Gallo, un cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina de 34 años, fue detenido por funcionarios venezolanos de la Guardia Nacional Bolivariana en un puesto fronterizo. Gallo intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia, con el propósito de visitar a su esposa venezolana, María Alexandra Gómez, y a su hijo de casi dos años. Gallo fue acusado de "espionaje" y "vinculación con acciones terroristas", y detenido sin juicio previo en una celda de máxima seguridad.

En ese contexto, el Gobierno nacional difundió hoy un comunicado donde expresa su "enérgico repudio" a esta situación. En el texto, se vuelve a denunciar que la detención ilegal de Gallo constituye una desaparición forzada y, como tal, una violación flagrante al derecho internacional. Se destaca también que Gallo está detenido "sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares".

Milei viaja hoy a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Reafirmando su alineamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia en la que recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025, programada para el miércoles 10 de diciembre.

Argentina apela a los organismos internacionales mientras Gallo permanece detenido sin garantías legales

El comunicado recuerda que Argentina ha apelado a gran número de organismos internacionales para lograr la liberación de Gallo. "Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-", dice el escrito.

El texto concluye: "El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país."

El ex compañero de celda del gendarme Nahuel Gallo dio detalles de las condiciones inhumanas de detención en El Rodeo

Gallo permanece incomunicado en la cárcel de El Rodeo, un centro conocido por torturas y violaciones a los derechos humanos, donde hay detenidas personas de diferentes nacionalidades. Ni su familia, ni los abogados, ni ningún enviado del consulado argentino ha logrado entrar en contacto con él. En agosto de 2025, tras meses de gestiones infructuosas, su esposa volvió a Argentina junto a su hijo.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional han repudiado la detención exigiendo su paradero inmediato, una investigación independiente y protección de su salud, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la CIDH y la Corte Penal Internacional han recibido denuncias por violaciones flagrantes a los derechos humanos.

En el marco de la escalada de tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, la semana pasada la Argentina solicitó ante la Corte Penal Internacional en La Haya que se tomen "acciones inmediatas" para detener las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

