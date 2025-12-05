El Día de la Inmaculada Concepción de María, que se celebrará el próximo 8 de diciembre, será feriado nacional y modificará el funcionamiento diario del transporte y el resto de los servicios públicos en CABA. Cuál es el cronograma estipulado para los colectivos, trenes y subtes, y cómo se ejecutará el sistema de guardias mínimas para la atención de emergencias.

En el marco de un nuevo fin de semana largo, habrá un funcionamiento distinto al cronograma habitual por categorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué servicio público esencial estará inactivo?

El organigrama especial de horarios en CABA indica que la estructura de los medios de transporte público compuesta por colectivos, trenes y subtes, trabajarán con una frecuencia de actividad reducida. Esto quiere decir, que operarán bajo un cronograma de feriado.

Cronograma de feriado del transporte público para el feriado del 8 de diciembre en CABA

Por otro lado, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) realizarán su labor de forma regular, para garantizar la asistencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Sistema de Atención Médica de Emergencias

Por otra parte, los peajes funcionarían con normalidad, pero con horario pico de fin de semana (de 11:00 a 15:00 en sentido a la Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido al Centro).

En tanto que, las siete plantas de VTV (Verificación Técnica Vehicular) habilitadas en CABA, permanecerán el próximo lunes 8 de diciembre, debido al feriado nacional.

¿Qué servicio público esencial estará inactivo durante el feriado del 8 de diciembre?

El lunes 8 de diciembre, como consecuencia del feriado nacional, no habrá servicio de recolección de residuos en CABA a lo largo de toda la jornada. La prestación del servicio se reanudará en la mañana del martes 9 de diciembre en todo el territorio porteño.

El servicio de recolección de residuos no funcionará durante el feriado nacional

Además, algunos museos y teatros dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) permanecerán cerrados, al igual que otros atractivos turísticos porteños como el Ecoparque, la Reserva Ecológica y el Jardín Botánico.

