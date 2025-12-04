Usuarios de Lanús y Zona Sur sufren la suspensión del servicio de colectivos de la Línea 75

La suspensión de la Línea 75 le quita a sus pasajeros regulares una vía de transporte directa entre la zona de Once, barrio de Balvanera y Lanús. La frecuencia significaba para los ciudadanos un medio de movilidad para llegar sin interrupciones a un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires de forma diaria para fines laborales.

Las autoridades de la firma El Puente paralizaron la actividad del servicio por tiempo indeterminado a partir del último lunes 1° de diciembre. Por medio de un documento oficial se informó el cese de la prestación, sin detallar los motivos de la decisión operativa.

El comunicado del Grupo DOTA sobre la paralización de la Línea 75 por tiempo indeterminado

“Se informa que los servicios de la Línea 75 serán suspendidos en su totalidad desde el 1 de diciembre de 2025", detalló el texto.

Suspensión de la Línea 75 por tiempo indeterminado

El aviso se produjo de forma repentina de un momento para otro e implicó un escenario inesperado para los usuarios de la línea que suelen moverse entre el sur del conurbano bonaerense y CABA.

Según precisó el sitio Ciudad de Bondis en su cuenta oficial de la red social X, en los últimos meses las unidades soló realizaban el trayecto Lanús-Once. En tanto que, a partir de agosto, habían propuesto su fusión con la Línea 32 ante la Secretaría de Transporte de Nación, aunque aún no hay avances acerca de la negociación.

Línea 75 Lanús-Once

La propuesta tiene por objetivo la unificación de los recorridos y el funcionamiento de ambas líneas de micros bajo un mismo esquema operativo.

En una etapa previa del conflicto, el servicio de la Línea 75 había dejado de llegar hasta Retiro, lo que implicó un primer recorte significativo para los transeúntes que recurrían al uso del recorrido completo hacia el norte del centro porteño.

