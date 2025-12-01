Aumentos en los transportes públicos: cuánto cuesta viajar en diciembre del 2025

Diciembre 2025 inicia sus días con nuevos aumentos en la tarifa de los medios de transporte público. Desde este lunes 1 de diciembre los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subieron 4,3% sus pasajes, mientras que en provincia de Buenos Aires sufrieron un adicional del 10%.

Luz y gas con aumento confirmado en diciembre 2025: Sube 2,8% promedio la tarifa de ambos servicios

El incremento del 4,3% para colectivos porteños, subtes y peajes de la Ciudad, se desprende del ajuste del 2% más el índice de inflación que es emitido por INDEC.

El último índice de precios al consumidor (IPC) fue de 2,3% en octubre.

Cuáles serán las tarifas que rigen en los colectivos del AMBA

El gobierno de Axel Kicillof confirmó una recomposición tarifaria adicional para el boleto de los colectivos que circulan dentro del territorio bonaerense. La Secretaría de Transporte provincial explicó que se trata de un ajuste extraordinario de 10% sobre la tarifa vigente, seguido del mecanismo de actualización que replica la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. De esta forma, el aumento totaliza 14,8%.

Los servicios urbanos provinciales del gran Buenos Aires oscilan entre los $658,44 y los $902.73 para quienes tienen sus tarjetas SUBE registradas. A continuación el listado completo:

- De 0 a 3 km: hasta noviembre valía $573,09 y desde este lunes su valor es de $658,44, mientras que para aquellos que tienen la tarjeta SUBE sin nominar el valor mínimo será de $1046,92.

Los aumentos que llegarán en diciembre: prepagas, transportes, servicios públicos y alquileres

- De 3 a 6 km: el valor anterior era $638,42 y pasó a $733,50. Con la tarjeta sin nominar será de $1166,27.

- De 6 a 12 km: en el onceavo mes del 2025 valía $687,60, ahora es de $790,00, pero para los que no tienen la SUBE registrada será de $1256,11.

- De 12 a 27 km: el monto hasta noviembre era de $736,83, desde el primer día de diciembre es $846,57. Para aquellos usuarios que tengan su tarjeta sin nominar es de $1346,04.

- Para los viajes mayores a 27 km: el costo hasta este domingo era de $785,72, ahora pasó a valer $902,73 y para los usuarios que abonarán la tarifa plena será de $1435,34.

Aumentos del colectivo en CABA

En la Ciudad la suba es del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre -el último dato del IPC disponible- más un adicional de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar la eliminación de subsidios.

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera:

- Para los trayectos de 0 a 3 kilómetros el valor es de $593,52.

- Para los viajes de entre 3 y 6 kilometros, tienen un costo de $659,50.

- En el caso de los tramos de entre 6 y 12 kilometros, el precio es de $710,31.

- Por último, para los viajes de entre 12 y 27 kilometros, el costo es de $761,15.

Cuánto cuesta el viaje en subte en diciembre del 2025

El costo del viaje en subte es de $1206 desde este lunes. Para morigerar el impacto, el Gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, para incorporar pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.

El argumento que repiten las autoridades porteñas es que, con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa”. En el caso de los colectivos, la recaudación cubre el 70% de los costos operativos, mientras que en el subte el índice alcanza el 76,3%, según cifras oficiales.

Subte Línea F: el Gobierno porteño lanzó la licitación para la nueva traza que unirá Barracas con Palermo

De acuerdo con datos de Emova, los pagos con tarjetas y billeteras virtuales ya representan el 30% de las transacciones, lo que indica que numerosos usuarios buscan achicar el costo aprovechando promociones bancarias que ofrecen descuentos y reintegros del 35% hasta el 100% en algunos casos.

Por otra parte, se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, quienes deben abonar siempre con el mismo medio de pago para comenzar a percibir el beneficio a partir del viaje 21.

Por otra parte, continúa vigente una resolución del Boletín Oficial que estipula que, “desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”.

Nuevas tarifas de los peajes

Según lo detalla la página oficial de autopistas urbanas (AUSA), el valor del peaje para los vehículos livianos de dos ejes con una altura menor a 210cm son los siguientes, dependiendo de cada acceso:

AUBASA comenzará a implementar el cobro de peajes con lector de patentes en la autopista La Plata-Buenos Aires

- Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $3323,63 en hora no pico y $4710,13 en hora pico.

- Autopistas Illia - Retiro II Sarmiento – Salguero: $1384,71 en hora no pico y $1958,18 en hora pico.

- Autopistas Alberti y Paseo del bajo: $1052,56 en hora no pico, $1329,34 en hora pico y $7353,94 sin banda.

GZ / lr