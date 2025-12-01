La luz y el gas suben 2,8% en promedio en diciembre de 2025

Las facturas de electricidad y gas mantienen su ritmo de actualización mensual de tarifas tomando como referencia la inflación. Este lunes 1 de diciembre, desde la Secretaría de Energía adelantaron que Los incrementos para el último mes del año quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) y estarán en el orden del 2,8% en ambos servicios.

Las resoluciones 797/2025 y 798/2025, publicadas este lunes, impactarán en usuarios residenciales, comerciales e industriales. Para el caso de Edesur, el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y del ajuste inflacionario asociado a los índices IPIM e IPC de octubre.

A ello se suman los aumentos fijados por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Por el momento, el impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo. De todos modos, el gobierno presentó el viernes un nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

Además, con la decisión tomada por el Ejecutivo dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios.

Cómo se ajustan las tarifas de Edenor

En Edenor, el Costo Propio de Distribución tendrá una suba del 1,93%, derivada del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del 1,50% resultante de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE incorporó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), equivalente a 0,200 $/kWh para esta distribuidora.

Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para las categorías residenciales N1, N2 y N3. En los segmentos de menores ingresos continúan vigentes los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un valor superior para los excedentes. La resolución también actualiza las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades de bien público.

Cómo se actualizan las tarifas de gas natural en Metrogas

En cuanto al gas natural, la actualización se instrumentó mediante la resolución 917/2025 del Enargas, que revisa las tarifas de Metrogas. El nuevo cuadro combina tres componentes, a saber:

- los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST),

- el siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y

- el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.

De qué se trata el nuevo esquema de subsidios energéticos que el gobierno quiere establecer desde 2026

El Gobierno Nacional aplicará desde el 1 de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios energéticos para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados en materia energética, para lo cual inició una consulta pública que estará abierta durante 15 días hábiles.

Si bien aún no se informó de cuánto será el aumento, el nuevo régimen implicará subas finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.

Focalización: Quiénes acceden desde 2026 a los subsidios energéticos

Uno de los cambios más relevantes en el nuevo esquema -según informó la Secretaría de Energía- es la "focalización de los subsidios en los hogares que realmente los necesitan". A diferencia del sistema anterior, que contemplaba tres niveles de segmentación (N1, N2 y N3) y programas paralelos como el Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas, ahora se establecerá un régimen único de subsidios.

El nuevo esquema divide a los hogares en dos grupos:

1) aquellos con derecho a subsidios y

2) aquellos que no.

Para ser beneficiario, los hogares deberán contar con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes a $3.641.397 mensuales). Esto implica que muchos sectores de clase media, que hasta ahora recibían subsidios, quedarán fuera del sistema y deberán pagar el costo completo de los servicios.

