Insólita tarifa de verano: los hogares pagarán la luz más cara que los comercios

La reforma del mercado eléctrico, que busca una menor intervención estatal, arrancó este mes con una sorpresa que invierte la lógica histórica: los hogares pagarán tarifas de luz más caras que las industrias y los comercios. Esta situación, sin embargo, será temporal, ya que los especialistas del sector prevén que el esquema se de vuelta en el invierno.

El cambio surge de la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, que fijó los precios mayoristas para el período que va hasta el 30 de abril de 2026. Según el anexo de la norma, el Precio Estabilizado de la Energía para usuarios residenciales se fijó entre $56.054 y $58.281 por megavatio-hora (MWh).

Los costos serán más altos para los usuarios residenciales durante el verano

En contraste, a los usuarios no residenciales (comercios e industrias) se les cobrará un precio mayorista menor, que oscila entre $47.310 y $51.633, dependiendo de su tipo de consumo y horario. Esta nueva estructura de precios rompe el esquema anterior, donde los hogares siempre habían pagado menos que el sector productivo.

Este cambio en los precios mayoristas (que aplica a todo el país) ya impactó en las facturas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los hogares verán aumentos en sus boletas de entre 3,4% y 4,1%. Mientras tanto, las industrias y comercios tendrán un panorama variado: desde leves aumentos del 2,2% hasta bajas significativas del 10,3%, aunque la mayoría experimentará una leve reducción cercana al 1%.

Desde el Gobierno, sostienen que la tendencia es "temporal"

Según múltiples fuentes del sector consultadas por Clarín, el motivo de esta paradoja radica en el diseño del esquema de asignación de energía (Resolución 400). A los hogares se les asigna una "canasta" de energía más costosa pero estable, basada en contratos de fuentes renovables, nucleares, hidroeléctricas y termoeléctricas. Aunque los hogares siguen subsidiados (el Gobierno no traslada el costo total), esta base de contratos es hoy más cara.

Por el contrario, la industria y los comercios acceden a una mezcla que contiene un mayor porcentaje de energía "spot", es decir, comprada en tiempo real. En verano, el costo del combustible (gas) para las centrales térmicas es muy bajo, lo que abarata el precio "spot" y, por ende, la tarifa que pagan los grandes usuarios.

Para evitar cortes de luz, el Gobierno permitirá vender electricidad a grandes usuarios y comercios

Por qué la situación se revertirá en invierno y el objetivo de la reforma

Especialistas del sector explican que esta ventaja para la industria es puramente estacional y se revertirá drásticamente en mayo. A partir de ese mes, con la llegada del frío, los costos de los combustibles (gas, gasoil y fuel oil) para las centrales térmicas trepan exponencialmente.

Como resultado de ese aumento en los combustibles, el precio de la energía "spot" se disparará. En consecuencia, durante el invierno (de mayo a octubre), los grandes usuarios (industrias y comercios) pagarán tarifas de energía mucho más caras que las que abonen los hogares.

Los comercios abonarán tarifas más bajas durante el verano

Esta marcada volatilidad de precios entre verano e invierno es, precisamente, lo que la reforma busca corregir. El objetivo final del nuevo esquema es incentivar a las industrias y grandes usuarios a que dejen de especular con el precio "spot" y firmen contratos de energía a largo plazo para asegurar su abastecimiento y evitar estos saltos tarifarios.

Este fue el mensaje que transmitió Juan Luchilo, considerado el ideólogo de esta reforma eléctrica. Durante un foro organizado este miércoles por la empresa finlandesa Wärtsila, Luchilo explicó ante los principales actores del sector que el camino para la industria es asegurar su energía mediante contratos estables.

