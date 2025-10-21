El AMBA tiene una de las tarifas más baratas de transporte público.

Según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), las tarifas más accesibles del transporte público se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y algunas provincias del norte y sur:

En el AMBA, el costo técnico por pasajero asciende a $1.665 (o $1.839 con IVA), mientras que el Estado Nacional reconoce un costo de $1.120.

La determinación de tarifas corresponde en general a los municipios, mientras que los servicios intermunicipales dependen de los gobiernos provinciales. Tras la transferencia de las 30 líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno local, el Estado Nacional solo fija precios para servicios interjurisdiccionales (entre CABA y el conurbano) y servicios interprovinciales.

Desde febrero de 2024, con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el único subsidio nacional vigente es la tarifa social, disponible solo en jurisdicciones que utilizan el Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.).

Desde marzo de 2025, las tarifas del transporte público en el AMBA se actualizan de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, con un incremento adicional del 2% mensual. La Provincia de Buenos Aires aplica un mecanismo similar basado en el IPC GBA del Indec más un 2%.

En tanto, las tarifas de los colectivos interjurisdiccionales permanecen sin cambios desde julio de 2025, y las de los trenes metropolitanos están congeladas desde septiembre de 2024.

No obstante, en el interior argentino las tarifas superan ampliamente al del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La diferencia se explica por la estructura del sistema, los subsidios, la cantidad de pasajeros y las distancias recorridas.

El estudio del IIEP revela que, en octubre de 2025, la tarifa media de transporte en el interior del país alcanzó los $1.279, mientras que en el AMBA se mantiene considerablemente más baja.

“Comparado con otras ciudades de América Latina, el transporte del AMBA sigue siendo económico en relación con el salario mínimo ($322.200), mientras que el transporte en el interior argentino es el más elevado”, señala el informe.

Las ciudades más caras y las más baratas del país

Entre las localidades con tarifas más altas se destacan: