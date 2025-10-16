El transporte público aumentará 4,1% en el AMBA en noviembre 2025

El porcentaje de aumento en las tarifas del transporte público está sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta semana se dio a conocer que durante septiembre la inflación fue de 2,1%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 4,1% en noviembre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tanto el servicio de colectivos que operan dentro de esta jurisdicción como también los subtes, tienen un mecanismo de actualización tarifaria mensual idéntico, sujeto al Índice de Precios Minoristas a nivel nacional, publicado cada mes por el INDEC.

El cálculo correspondiente se basa en la inflación que midió el organismo en el mes anterior, al que luego se le suma un 2% extra determinado en la actualización automática anual, tal como lo indica la regulación en curso.

En este caso, como la inflación de septiembre fue de 2,1%, los aumentos en las tarifas en noviembre serán de 4,1%.

Este mismo cálculo se aplica en los servicios de colectivos que operan en la provincia de Buenos Aires. La única diferencia aquí es que se considera como referencia el IPC del Gran Buenos Aires (GBA), aunque en esta ocasión fue de 2,1% durante el mes pasado, al igual que el valor a nivel nacional.

Aumentos en el boleto de noviembre 2025

Para el próximo mes, el incremento sobre la mayoría de los servicios de transportes públicos que circulan en el AMBA será de 4,1%, al comenzar noviembre los valores completos estarán detallados en la web oficial del Gobierno, al igual que se registró este mes en tarifas del transporte público en el AMBA. A continuación, se detallan los valores de algunos de los servicios:

Boleto de subte: $1.114,91 Boleto mínimo de colectivo en CABA: $547,57 Boleto mínimo de colectivo en PBA: $550,69

Estos precios están previstos para aquellos que tengan las tarjetas SUBE registradas, en caso contrario, los valores serán mucho más elevados. Además, continua el descuento automático para las tarjetas registradas que hayan finalizado el trámite en una Terminal Automática SUBE. Los descuentos adicionales son del 50% a partir del segundo viaje y 75% a partir del tercer viaje.

Los colectivos de jurisdicción nacional son la excepción, cuya tarifa la fija el Gobierno nacional con un calendario de aumentos, y que no recibió modificaciones desde mediados de julio. De manera similar, los trenes metropolitanos continúan con la misma tarifa desde septiembre de 2024

Cómo fue el impacto en los costos

El Observatorio del IIEP se encargó de informar que, en septiembre, un hogar promedio del AMBA debió gastar en transporte público $74.692, registrando así un incremento del 33% contra el mismo período del año anterior. Este valor se ubicó por encima de la inflación interanual en septiembre que fue de 31,8%.

Por otro lado, el acumulado en lo que va del año alcanzó un incremento aún mayor, ya que entre enero y septiembre los aumentos en transporte público que mide el IIEP fueron de 32,84%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue 22% y los salarios siguen estancados.

En esta línea, en el IPC de septiembre también se dio a conocer que la categoría de transportes fue una de las que más aumentó, registrando un promedio de 3%, pero con saltos de hasta 4,6% en diferentes regiones, como por ejemplo la Patagonia.

