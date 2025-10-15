La inflación volvió a subir antes de las elecciones: el INDEC registró un 2,1% en septiembre y crece la tensión económica

En el programa “Bienvenidos al tren” de Bravo TV, los periodistas y especialistas analizaron el nuevo dato de inflación que el INDEC dio a conocer este miércoles: el índice de precios al consumidor subió un 2,1% en septiembre, marcando el primer aumento por encima de los dos puntos desde abril. Se trata, además, del último número antes de las elecciones de octubre, lo que lo convierte en un indicador clave para el clima político y económico.

La periodista Paula Sabatés destacó que “dejamos de tener el 1 adelante y ahora ya tenemos el 2”, marcando un cambio simbólico pero relevante en la tendencia inflacionaria. Por su parte, el conductor Juan di Natale preguntó si ese salto tenía un impacto más allá de lo simbólico, a lo que la socióloga Valentina Castro respondió que sí, especialmente para los mercados internacionales.

“Hay un dato central que sucedió hace solo dos días: el FMI tuvo que revisar sus proyecciones de inflación para la Argentina. Había estimado un 20% anual, pero ya lo subió al 28%. Este número del INDEC es un mal termómetro para las perspectivas económicas”, explicó Castro.

La especialista agregó que el propio instituto “tendrá que revisar cómo se calcula metodológicamente este número inflacionario, porque hoy no representa la realidad actual”. Según advirtió, los servicios siguen midiendo con parámetros de 2003, cuando las tarifas estaban subsidiadas. “Ahora tenemos tarifas liberalizadas y dolarizadas, mientras el consumo de carne cae al nivel más bajo en veinte años”, señaló.

La inflación se aceleró a 2,1% en septiembre, la más alta en cinco meses

Pese al aumento, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebró el dato en redes sociales. “Festejó el 2,1% porque habló de la estacionalidad”, comentó Sabatés. Según Caputo, la inflación núcleo —que excluye componentes estacionales— fue de 1,9%, lo que el Gobierno interpretó como una señal positiva. Sin embargo, analistas privados advierten que los alimentos podrían aumentar entre 2% y 4% en octubre, poniendo en duda la sostenibilidad de esa lectura optimista.

Di Natale leyó al aire un tuit del ministro, quien destacó que tanto la canasta básica alimentaria como la total subieron solo 1,4%, “por debajo del registro general de inflación”. Pero Castro relativizó esa afirmación: “Los precios de las canastas básicas no están actualizados. Los servicios básicos representan mucho más del gasto familiar actual y el INDEC sigue sin reflejarlo. Hay una crisis de acceso a los servicios y una realidad que contradice la narrativa oficial sobre la baja de la pobreza”.

El Gobierno confirmó el swap con Estados Unidos mientras crecen las críticas por la inflación y el modelo económico

La socióloga fue contundente: “El Gobierno dice haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza, pero en realidad generó aún más. Hoy la pobreza está acompañada de una nueva crisis: el endeudamiento familiar. Las familias se endeudan no para comprar bienes durables, sino para comer”.

Según Castro, este fenómeno se agrava por el uso extendido de tarjetas de crédito y billeteras virtuales para gastos cotidianos. “Ya no se necesita ir al banco para endeudarse: con un clic, se pide un préstamo para pagar la cena”, sostuvo.

Luis Caputo dijo que el mercado hizo una "interpretación errónea" de los dichos de Trump, pero "se corregirá"

El análisis cerró con una conclusión compartida por los tres panelistas: la distancia entre los números oficiales y la realidad cotidiana crece, y el escenario económico se vuelve cada vez más incierto a pocas semanas de las elecciones.

LB

