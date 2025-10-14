La inflación se aceleró a 2,1% en septiembre, la más alta en cinco meses

La inflación se aceleró a 2,1% en septiembre, experimentó un alza interanual de 31,8% y acumuló un crecimiento de 22% en lo que va del año. Por primera vez en cinco meses, la dinámica inflacionaria volvió a comenzar con un 2 por delante, una lógica que no ocurría desde el 2,8% de abril.

Los datos surgen del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en agosto había arrojado un 1,9% a pesar del encarecimiento de los alimentos y el incremento del tipo de cambio oficial.

Según las estadísticas proporcionadas por el INDEC, la división de mayor aumento en el noveno mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en el sector de Alquiler de la vivienda, y el segundo lugar quedó para Educación (3,1%).

Por el contrario, los dos segmentos que evidenciaron las menores variaciones durante el noveno mes del año fueron Restaurantes y hoteles (1,1%), Recreación y cultura (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%).

A nivel de las categorías, los precios regulados (2,6%) encabezaron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e

IPC núcleo (1,9%). Este último no contempla regulados ni estacionales y sirve para tener un mejor panorama a mediano plazo.

"La inflación por segundo mes consecutivo se sostiene en torno al 2% mensual. Con inflación de bienes que también volvió a la zona de 2% mensual. En síntesis hay traslado históricamente bajo y progresivo del ajuste del tipo de cambio, en línea con lo esperado", evaluó Gabriel Caamaño, el economista de la consultora Outlier.

Por su parte, el analista económico Tomás Baioni recordó que "el tipo de cambio subió 5,3% en septiembre" frente a un IPC de 2,1%. "Haciendo una regresión simple, se puede ver cómo el pass-through (traslado a precios) se desploma en los últimos meses", apuntó.

La semana anterior se conoció que el indicador porteño pegó un salto el 2,2%, lo que refleja una aceleración significativa frente al 1,6% de agosto. En cuanto al acumulado durante 2025 en CABA, alcanzó el 22,7%, mientras que la variación interanual llegó a 35%.

De cara a lo que se viene, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en base a las estimaciones privadas, estimó que la inflación de octubre será de 2% y la núcleo se ubicaría en igual guarismo.

En desarrollo...