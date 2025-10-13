El Wall Street Journal cuestionó el acuerdo del Tesoro de EE.UU. con Argentina: "País correcto, rescate equivocado"

El periódico estadounidense The Wall Street Journal, publicó este lunes 13 de octubre un editorial en donde cuestionó el rescate a Argentina del Tesoro norteamericano a la Argentina, tan sólo unos días después del anuncio del swap de 20.000 millones de dólares que acordaron entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta crítica llega en la previa a la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

El artículo que lleva por nombre “Argentina: país correcto, rescate equivocado”, destacó la asistencia del Tesoro norteamericano, aunque advirtió por el destino de los fondos al asegurar que “ayudar al presidente pro-mercado Javier Milei es estratégicamente importante, pero es probable que este rescate tire dólares buenos tras pesos malos sin una reforma monetaria en Buenos Aires”.

El editorial que busca analizar el "salvataje financiero" del tesoro de EEUU, considera que se tiene la intención de mostrar a los especuladores que Argentina “tiene muchas municiones para detener otra corrida”, pero la pregunta que se hace es “¿por cuánto tiempo?”.

Además, destacan como problema “la falta de liquidez aguda”, al mismo tiempo que el motivo de esta problemática es “una falta de confianza en la gestión monetaria argentina”.

De allí surge la premisa que reconoce como “valientes” las reformas que realizó Javier Milei y que “han hecho mucho bien para estabilizar el presupuesto federal, poner fin a la guerra peronista contra los negocios y dar la bienvenida a la inversión”. Al mismo tiempo, advierte que “nadie está seguro de cuánto durará esta era de reformas”.

En un apartado se hace énfasis en que la inflación “sigue siendo un problema de más del 30%”, pero a esa problemática se le suma algo que desde el oficialismo definen como ‘riesgo kuka’: “a los inversores les preocupa que los partidos de la oposición ganen a lo grande en las elecciones legislativas de este mes”.

Si bien, el periódico estadounidense deja en claro que el mandato de Javier Milei tiene fecha hasta 2027, también menciona que existe el temor de que “sea castrado antes de esa fecha”, debido al resultado que se puede dar en los escrutinios legislativos que tendrán lugar el 26 de octubre.

Frente a ese panorama, el diario sostiene que “para que esas reformas tengan éxito se requiere confianza en el dinero argentino” y expresó que “eso no sucederá con el peso, por lo que la dolarización es la alternativa política correcta y ahora esencial”, ejemplificando que “Ecuador logró una transición exitosa a un sistema monetario dolarizado en 2000 que derrotó la inflación y aún se mantiene hoy”.

La negativa a dolarizar

La publicación del Wall Street Journal cuestiona “la oposición de Milei a la dolarización”, calificándola de “difícil de entender” y recordando que “hizo campaña para eliminar el Banco Central”.

Menciona además que el ministro de Economía, Luis Caputo, “se opone, al igual que algunos fondos que se benefician de un carry trade de divisas que desaparecen con la dolarización”.

Con respecto a las acciones tomadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en pos de ayudar a Argentina, lo califica como si estuvieran “jugando al rescate del país, y su remedio predeterminado es siempre la devaluación”.

Sin perder de vista los comicios del 26 de octubre, el editorial analiza que “la única explicación que tiene sentido es que un cambio monetario tan grande, podría ser perjudicial antes de las elecciones”, al mismo tiempo destaca que “la inestabilidad del peso sin dolarización es una de las razones por las que la oposición puede ganar”.

Por último, en esta misma línea, el Journal pronosticó que “después de las elecciones, Scott Bessent desperdiciará activos en dólares en este rescate si no presiona a Milei para que restaure el dinero sólido con la dolarización”.

