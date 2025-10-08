Martín Burgos: "Es muy difícil pensar en la dolarización"

En diálogo con Canal E, el economista Martín Burgos aseguró que la visita de Luis Caputo y su equipo económico a Estados Unidos "no puede ser en vano", y advirtió sobre la profundidad de lo que podría estar en juego.

Un viaje "hermético" que genera sospechas

La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, junto a funcionarios clave de su gabinete durante once días en Estados Unidos ha despertado incertidumbre y especulaciones. “Es medio raro, ¿no? Pareciera que la economía funciona con piloto automático, que no necesita ministro de economía acá”, remarcó el economista, al cuestionar la prolongada ausencia del equipo económico del país.

La falta de información oficial incrementa la inquietud: “Como dijo Caputo, es algo muy hermético, se sabe muy poco”, aseguró Burgos. La situación remite, según él, a momentos históricos clave, como el plan Austral de 1986: “Fue también una movida muy hermética, y lo que terminó trayendo fue el plan Austral”, recordó, dejando abierta la posibilidad de un giro profundo en la política monetaria.

Frente a los rumores de dolarización, Burgos fue tajante: “Es muy difícil pensar en la dolarización, muy difícil”. No sólo por los problemas técnicos que implicaría —como la dificultad de otorgar créditos bancarios— sino también por las resistencias políticas: “Ni el Fondo Monetario Internacional ni los grandes empresarios nacionales la apoyan”, subrayó.

Milei, Caputo y la economía en piloto automático

El peso político del viaje no es menor. Para Burgos, el vínculo entre la política interna y las negociaciones externas es inevitable. “Se está mezclando mucho la política con la economía, que creo que es normal cuando las crisis empiezan a ser muy grandes”, sostuvo.

En este contexto, el rol de Javier Milei también está en debate. Burgos explicó que, al ser economista además de presidente, “no puede decir confío en mi ministro de economía, porque las decisiones económicas parten de su propia gestión”. Sin embargo, el presidente no parece dispuesto a sacrificar a su ministro, pese a las tensiones: “Pareciera que Milei tiene una confianza total en el equipo tal como está ahora, aunque sea un equipo que está perdiendo”, lanzó.

El objetivo de Caputo sería doble: lograr un acuerdo con respaldo internacional y fortalecer su propia posición en el gabinete. “Por algo Caputo está quedándose tanto tiempo ahí, me parece que la idea es traer algo también para su propia continuidad”, analizó Burgos.

La incógnita sobre los resultados del viaje persiste. “Si no trae nada, que traiga por lo menos alfajores”, ironizó el economista, dejando entrever que el fracaso no es una opción para el gobierno nacional.