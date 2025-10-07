Guillermo Hang: “Mientras Milei canta, Caputo negocia el futuro económico del país”

En diálogo con Canal E, el economista Guillermo Hang advirtió sobre el fuerte hermetismo en torno a la negociación entre Argentina y EE.UU. y criticó la falta de soberanía en las decisiones económicas del país.

EE.UU., bonos y un salvataje condicionado

La comitiva argentina encabezada por Luis Caputo visitó Washington para avanzar en una supuesta ayuda financiera. Sin embargo, “hasta ahora notamos mucho hermetismo en las declaraciones”, afirmó Hang. Según explicó, “no se sabe bien qué se está discutiendo, es una gran incógnita”.

“Estados Unidos quería calmar la situación sin arriesgar plata, pero cuando vieron que el gobierno vendía 500 millones de dólares por día, se preocuparon”, detalló.

Dentro de los rumores más firmes, Hang mencionó la posibilidad de un swap por hasta 20 mil millones de dólares, acceso a Derechos Especiales de Giro (DEG), y la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano. “Eso permitiría aumentar la cotización, bajar el riesgo país y facilitar un refinanciamiento o roleo de vencimientos”, explicó.

Pero advirtió que este tipo de operaciones pueden volver a dejar a la Argentina en manos de tribunales internacionales poco favorables. “Estados Unidos ha demostrado que ha perdido mucha confiabilidad respecto a lo que era la seguridad jurídica”, expresó. Recordó litigios como el del cupón PBI y los bonos CER, donde incluso “cámaras empresariales de EE.UU. se presentaron como amigos de la Argentina por fallos totalmente fuera de lugar”.

Intervención externa y pérdida de soberanía

Para Hang, detrás del acuerdo financiero habría presiones políticas claras. “Estados Unidos le está pidiendo al gobierno que le dé más lugar a Macri, que arme una coalición de derecha más grande”, denunció. Además, describió una escena preocupante: “Parece que a Milei lo mandan a cantar, a inaugurar fábricas, mientras Caputo negocia el destino económico del país por los próximos 30, 40 o 50 años”.

En este contexto, planteó que el gobierno argentino "ya perdió autonomía con el acuerdo que firmó Macri con el FMI", y que hoy se profundiza con Milei. “Vamos a estar perdiendo soberanía directamente frente a EE.UU., que históricamente ha sido un competidor económico de la Argentina”, advirtió.

La comparación con Ucrania fue directa: “Milei podría terminar siendo una especie de Zelensky, totalmente dependiente de Estados Unidos y sin capacidad de decisión propia”.

Finalmente, Hang sostuvo que, aunque el Gobierno busca evitar una devaluación antes de las elecciones, el escenario posterior es más claro: “Casi todos los analistas vemos que este sistema cambiario es insostenible después del 26”, aseguró, refiriéndose a las políticas de tipo de cambio y apertura comercial impulsadas por el oficialismo.