Julio Gambina: “Hoy la realidad es crisis en la economía y en la política”

En diálogo con Canal E, Julio Gambina, analista político, consideró que la renuncia de José Luis Espert representa “un impacto muy negativo para la figura del Gobierno” y alertó sobre una crisis simultánea en el plano económico y político.

Una salida forzada y un Gobierno en retroceso

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto marca un momento clave en la dinámica interna del oficialismo. Para Gambina, “es un impacto muy importante, muy negativo para la figura del Gobierno”.

“Espert era una figura relevante en el esquema político del Presidente”, recordó, y señaló que su salida no fue voluntaria: “No renuncia por un problema personal, sino por presión del propio oficialismo”. La decisión habría sido forzada por la percepción de que “restaba más de lo que sumaba” en un escenario electoral cada vez más complejo.

A esto se suma la imposibilidad de modificar las boletas ya impresas para las elecciones del 26 de octubre, lo que implicaría un gasto de 12 millones de dólares. Según Gambina, esto refleja “una improvisación política grave”: “Si se hubiese reaccionado al principio, quizás se podría haber evitado este costo adicional”, criticó.

El analista también apuntó contra la actitud del Presidente: “Está muy cerrado en su discurso ideológico”, afirmó, y sostuvo que “intentó negar la realidad hasta el último momento”. Esta negación habría impedido actuar a tiempo frente a una crisis política que “ya venía creciendo desde principios de año”, con casos como el escándalo de Libra, denuncias en Salud y vínculos con el narcotráfico.

Crisis económica y señales de recambio

El contexto económico no ayuda. Gambina fue contundente: “La economía argentina muestra una tendencia declinante desde marzo”, advirtió, y apuntó que incluso “sectores económicos que avalan la lógica del Gobierno, hoy miran con preocupación”.

El dato que más alarma, según el analista, es el avance de la informalidad: “El 44% de informalidad es el más alto del siglo XXI”, alertó. En paralelo, “caen los salarios estatales, crece el desempleo registrado y las jubilaciones se deterioran”.

Todo esto, contrastado con la publicación del nuevo libro presidencial, genera contradicciones: “Los datos desmienten lo que el Presidente escribió en el libro que ahora presenta”, afirmó Gambina. Para él, la distancia entre el discurso oficial y la realidad es cada vez más profunda.

En el terreno político, se empieza a vislumbrar una reconfiguración de alianzas: “La foto con Macri y el elogio de Milei muestran la intención de recrear la alianza con el PRO”, analizó, y advirtió que ya “se preparan los suplentes para llevar adelante el programa económico”, anticipando un eventual recambio en el oficialismo.

Para concluir, Gambina recordó una coincidencia histórica: “Hoy se cumple un aniversario de la renuncia de Chacho Álvarez en 2000. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero son señales de la gravedad de la situación política”.

