Coria Lahoz: “Argentina pasó de una economía espectacular a una extraordinariamente mal en solo dos meses”

En diálogo con Canal E, el economista Eduardo Coria Lahoz analizó el presente de la economía argentina y advirtió que la incertidumbre política frena el crecimiento económico real.

Entre la euforia y la crisis

“Llegamos como en cualquier año electoral, con una economía con mucho ruido por el lado de la política”, expresó Coria Lahoz, al describir el escenario actual. Según explicó, hasta hace apenas dos meses, la situación económica era “espectacularmente buena”, pero tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, “la economía empezó a estar extraordinariamente mal”. Este comportamiento, dijo, resulta incomprensible para analistas externos por lo errático y extremo.

“El Gobierno hizo un muy buen trabajo financiero en los primeros 12 a 16 meses”, aseguró, destacando que se ordenaron variables macroeconómicas claves. Sin embargo, aclaró que la economía real “no crece en dos o tres meses, sino en dos o tres años”. Ejemplificó con Vaca Muerta: “Está funcionando bárbaro, pero para que sus dólares impacten en la economía, todavía falta uno o dos años”.

Además, subrayó la lentitud de procesos estructurales como la finalización de un oleoducto y la expansión de un gasoducto. Mientras tanto, “la oposición pone el dedo en la llaga diciendo que los ingresos no se recuperan, y es lo normal”, afirmó.

Financiamiento caro y decisiones congeladas

Pese a las recientes declaraciones del Presidente reconociendo una desaceleración económica, Coria Lahoz defendió los datos del primer semestre: “Estábamos estimando un crecimiento del 5,5% al 6% anual del PBI, lo cual era de los más altos del mundo”. Hoy, aclaró, “la economía crece entre 4% y 4,5%, lo cual sigue siendo muy bueno”, aunque limitado a sectores como el agro, el petróleo y el litio.

El verdadero problema, sostuvo, es que “el 60% o 70% del empleo lo genera el resto del país, que fue el más afectado por la suba de tasas”. Explicó que hasta hace dos meses era posible “comprar un auto en 12 cuotas sin interés o una heladera en 18 cuotas”, pero ahora “el financiamiento desapareció”: tasas del 100% y apenas 4 o 6 cuotas disponibles.

Este encarecimiento del crédito se originó tras el fin de las LEFI, lo cual desordenó el sistema financiero. Con el nuevo esquema de “LEFI 2.0”, espera que en pocas semanas “vuelva el crédito en 12 o 18 cuotas y con tasas del 30%, 40% o 50%”, permitiendo cierta recuperación del consumo.

Por otro lado, criticó la falta de previsibilidad para las inversiones de largo plazo: “En Argentina, los años impares el país se paraliza. Los tomadores de decisiones no invierten porque no saben quién viene y qué va a hacer”. En regiones como San Juan, “proyectos mineros que requieren 20 años no arrancan nunca porque cambian las reglas cada cuatro”.

Finalmente, concluyó que la falta de una política económica sostenida impide el desarrollo de sectores estratégicos, alejando inversiones internacionales que demandan estabilidad: “Si te cambian la música cinco veces en 20 años, es imposible arriesgar dinero”.

