Julio Gambina: “No es que no haya dólares, el Gobierno no los gestiona”

En diálogo con Canal E, Julio Gambina, economista y analista político, sostuvo que el gobierno nacional prioriza la agenda financiera mientras oculta el deterioro de los ingresos populares.

“La mayoría de la población vive preocupada por comer, no por el dólar”

Para Gambina, el verdadero problema del país no es financiero, sino social y distributivo. “Estamos todos mirando el dólar, pero eso le importa a una minoría: la mayoría está preocupada por los ingresos”, expresó.

Frente a los discursos que celebran la baja de la pobreza, Gambina fue enfático: “Si está todo tan bien y baja la pobreza, ¿de qué estamos discutiendo?”. Y agregó que los datos del INDEC no reflejan el impacto real de la devaluación del 118% de diciembre de 2023, que afectó directamente a los sectores más vulnerables.

“El gobierno está dogmáticamente atado a una concepción monetarista que no resuelve los problemas”, denunció. Para Gambina, esto ha generado una caída masiva de las expectativas incluso entre quienes apoyaban al oficialismo.

La política económica, asegura, está basada en una teoría “falsa en su formulación teórica y práctica”, lo que explica que “no termina habiendo solución”. Incluso quienes antes confiaban en la capacidad del gobierno para resolver problemas cotidianos, “hoy están perdiendo la esperanza”.

Improvisación, contradicciones y medidas sin salida

Gambina también apuntó contra la incoherencia entre el discurso liberal y la realidad intervencionista del gobierno: “Semana a semana interviene de forma odiosa, aun cuando dicen que quieren liberar el mercado”.

Uno de los ejemplos más recientes fue la baja transitoria de retenciones, que benefició a un puñado de grandes cerealeras. “Siete empresas concentran el 90% de un beneficio de más de 1.500 millones de dólares. Eso no es política económica, es un negociado”, denunció.

Respecto a la política cambiaria, fue categórico: “Hay una dogmática del gobierno que plantea el tema monetario como objetivo único, pero eso genera inconsistencias múltiples”. “No es que no haya dólares en Argentina, es que el gobierno no los gestiona”, dijo, aludiendo a los capitales en manos privadas y a la falta de control estatal.

También se refirió al apoyo de Estados Unidos: “Es un gesto político, pero no hay plata. No llega el dinero concreto”. A su vez, señaló que esta ayuda complica a sectores como el agro estadounidense, afectado por el comercio con China.

Para Gambina, la política oficial no sólo es ineficaz, sino también apresurada: “Tiraron todo junto: la entrada y el plato principal al mismo tiempo. Y ahora se les enfría la comida”.

Finalmente, cuestionó el supuesto plan por etapas del Gobierno: “Si estamos en la tercera fase, ¿cuándo contaron la primera y la segunda? ¿Cuál será la cuarta? ¿Una nueva devaluación?”.

