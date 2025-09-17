Orlando Ferreres: “En cuanto a la actividad económica, no creo que crezca como dijo el Presidente”

El economista, Orlando Ferreres, en comunicación con Canal E, analizó el presente de la economía argentina, el impacto de la inflación, las perspectivas de crecimiento y la necesidad de mayor inversión.

Orlando Ferreres sostuvo que los datos oficiales del segundo trimestre pueden mostrar cierta mejora, pero advirtió sobre lo que viene: “Yo creo que el segundo trimestre va a dar algún aumento, pero en julio nos dio muy negativa la actividad, lo mismo que le dio también al INDEC, o sea que se esperaban cifras realmente complicadas para el tercer trimestre”.

El Gobierno mantiene su prioridad en bajar la inflación

En ese sentido, señaló que, “obviamente que el Gobierno está pensando solamente en la inflación y no dejó, digamos, nada por hacer para que la inflación no suba”.

Ferreres discrepó con la visión oficial: “En cuanto a la actividad económica, no creo que crezca, como dijo el Presidente, 5,5 y 5, porque nos parece muy alto. Nosotros tenemos un crecimiento del 4,3% para este año, en gran parte porque es una caída volcada del año anterior, y para el año 2026 tenemos un 3,5”.

Fuerte caída de la inversión

Uno de los puntos críticos que señaló es la debilidad de la inversión: “La inversión está muy baja, si viene a crecer o algo, representa el 13% del PBI corriente, que es menor que la amortización”.

Sobre la misma línea, el economista explicó: “Ese gasto que se hace se llama inversión bruta, porque no incluye la amortización interna fija. Es lo que estamos esperando, que crezca con mayor dinamismo, para que pueda haber mayor gente ocupada en el sector formal”.

En cuanto al panorama económico, comentó: “Yo creo que la inflación está bastante cerca de lo que tenemos nosotros, que tenemos más o menos 10 puntos entre enero y diciembre. Es una cifra optimista, pero puede lograrla”. Sin embargo, advirtió: “En cuanto a la actividad de 5,5%, no creemos que logre ese número, sino 2 puntos menos, 3,5%”.