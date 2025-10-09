Martín Simonetta: “Se está hablando de un acercamiento a la idea de dolarización de la Argentina”

El economista, Martín Simonetta, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en las expectativas en torno al viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

“Es un momento interesante para pensar y ver qué es lo que va a suceder respecto de las perspectivas de este encuentro, hay muchas hipótesis, pero se está hablando también de una alternativa a todo esto off the record de un acercamiento a la idea de dolarización de la Argentina”, explicó Martín Simonetta.

Las exigencias para enviar el préstamo de Estados Unidos

Asimismo, señaló que no se trata de un préstamo libre, sino de un acuerdo condicionado: “No un préstamo al azar, sino ver la forma de implementar algún tipo de dolarización. Repito que es una hipótesis, no es que esté confirmado ni mucho menos, pero sí el acercamiento a través de distintos intelectuales expertos en la temática de dolarización por parte del gobierno de Trump para ver que el préstamo sea un préstamo pero no libre de libre uso, sino que tenga algunas medidas específicas, que no se malgaste el dinero de los norteamericanos en la palabra de ellos mismos, sino que esté orientado a algunas acciones que puedan ser capaces de frenar la inflación en la Argentina”.

Simonetta advirtió que la discusión central pasa por los efectos colaterales de una medida de este tipo: “El debate interno también es si una eventual dolarización sería la solución para la Argentina, un punto a favor sería que podría ayudar a bajar los niveles de inflación, pero la pregunta es qué podría suceder con otros niveles de otras fuentes de financiamiento del sector público como el endeudamiento”.

La baja de la inflación pero el crecimiento de la deuda

Según explicó, “si vos frenás la emisión monetaria, no emitís dinero, baja la inflación, pero si los gobiernos, el actual y que sucedan al actual gobierno, puede endeudarse, podría alcanzar un punto de crecimiento de la deuda que también llegue a asfixiar a la economía argentina”.

Sobre el valor de conversión, el economista comentó: “No estamos afirmando que vaya a haber una dolarización, pero si va a ser, en qué nivel. Porque si uno mira la relación reserva base monetaria, en realidad da un número bastante superior al dólar de mercado y oficial actual, bastante, bastante superior, así que no sabemos”.