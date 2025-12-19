“El tipo de cambio, la tasa de interés y la demanda”: las variables que golpearon al sector industrial

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la industria argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos en el nuevo ciclo económico iniciado a fines de 2023 con caída de la actividad, destrucción de empleo, presión impositiva y un esquema cambiario que genera tensiones.

En un contexto de ajuste fiscal, apertura comercial y fuerte caída del consumo, Tristán Rodríguez Loredo describió el impacto sobre la industria: “Uno de los grandes perdedores fue la industria en general”. Aunque aclaró que, “es muy difícil hablar de industria solamente porque después hay comportamientos muy disímiles”.

A qué se debe el mal momento del sector industrial

Según explicó, el deterioro responde a una combinación de variables macroeconómicas que golpearon de manera desigual a los distintos sectores: “Esto tiene que ver básicamente con el comportamiento de distintas variables como el tipo de cambio, la tasa de interés o la demanda”.

Dentro del mapa industrial, Loredo identificó a la construcción como el sector más afectado: “El gran perdedor fue la industria de la construcción”. Y detalló el impacto en el empleo: “Se perdieron cerca de 120.000 empleos formales en la construcción”.

La falta de obra pública y su impacto en la construcción

El freno de la obra pública fue determinante. “Esto tiene que ver con la caída de la obra pública en los tres segmentos, nacional, provincial y municipal”, planteó, sumado a una menor actividad privada.

La industria manufacturera tampoco escapó al golpe. Según el entrevistado, la caída del consumo explica buena parte del deterioro: “La industria manufacturera también que tiene que ver con la caída del consumo, producto también del deterioro del ingreso real básicamente por la alta inflación”. El resultado, resumió, es “un combo bastante preocupante”.

También describió el conflicto entre el discurso oficial y la realidad empresaria. Mientras el Gobierno impulsa mayor apertura comercial, los industriales reclaman condiciones más equitativas: “Los industriales básicamente en esta conversación digan, pará, no me cargues con la mochila de tus defectos”.