Cuáles son las mejores alternativas de inversión en pesos

El especialista en finanzas, Hernán Schvraz, dialogó con Canal E y se refirió a la incógnita de qué hacer con los pesos en Argentina con un dólar que se mantiene estable y una reciente baja de tasas de interés.

Hernán Schvraz describió el escenario actual del mercado: “Como sabemos, hubo baja de tasas”. A partir de ese punto, explicó cuáles son las alternativas que hoy rinden algo más que los instrumentos más cortos: “Lo que estamos viendo acá desde el mercado es que lo que rinde claramente, un poco mejor que caución y estar saliendo diariamente de esos productos, es por ahí un poco a la curva un poco más larga”.

El nuevo esquema cambiario ofrece mayor previsibilidad

Asimismo, remarcó que el nuevo esquema ofrece previsibilidad. “Es verdad que hubo reducción de tasa y se estima estabilidad en este nuevo esquema”, planteó. Sobre el clima general, afirmó: “Yo diría que es un momento calmo, como para poder esperar un poco”.

Sin embargo, Schvraz advirtió que hay variables clave a monitorear: “Habría que prestar atención al marco internacional”. En este contexto, recordó antecedentes recientes: “Después del rally navideño, las primeras semanas de enero, habitualmente hay noticias. Recordamos el 2018, el 2022, noticia de guerra”.

La preocupación de las reservas y el pago de bonos

Uno de los puntos centrales fue el frente externo. “El punto clave a observar y a mirar es el fortalecimiento de las reservas de cara al pago que tenemos ahora el 9 de enero de los bonos soberanos”, sostuvo.

A su vez, el entrevistado precisó el desafío financiero: “Ver bien cómo termina de cuadrarse ese faltante a priori que estaría, o sea, sobre lo que estaría faltando para llegar a esos 4.300 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos que tenemos”.

Con respecto a la renta variable, comentó: “Tuvimos una volada bastante importante en el mercado argentino ahora estas últimas semanas después de las elecciones”. En este sentido, expresó que, “yo por el mercado argentino, la verdad, no iría”.