Euforia bursátil: “El momento para las acciones argentinas todavía parece que sigue”

El economista, Alejandro Bianchi, analizó para Canal E la fuerte volatilidad que atraviesa el mercado financiero argentino, con subas destacadas en acciones, cambios en la política cambiaria y expectativas cruzadas sobre inflación, deuda y reservas.

“El momento para las acciones argentinas todavía parece que sigue”, afirmó Alejandro Bianchi, al referirse al fuerte desempeño reciente del mercado, especialmente en el sector bancario. Según explicó, el anuncio del Gobierno sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias fue bien recibido por los inversores: “El mercado lo leyó como la posibilidad de que el Banco Central efectivamente pueda volver a acumular reservas”.

El mercado se encuentra más tranquilo con la modificación del sistema de bandas

Asimismo, señaló que este cambio permitió “descomprimir parte de este riesgo que el mercado veía respecto de la posibilidad de no tener los suficientes dólares para hacer los pagos”, en referencia a los compromisos que enfrentará el país en 2026. “Recordemos que en el año 2026, Argentina enfrenta pagos entre deuda privada y organismos multilaterales de cerca de 22 mil millones de dólares”, remarcó.

Al analizar los próximos vencimientos, Bianchi recomendó el camino que debería seguir el Gobierno: “Es necesario que el Gobierno acuda a esos bancos”. En ese sentido, explicó que el país aún depende de prestamistas de última instancia como el FMI o los bancos internacionales, y detalló: “Seguimos todavía en un proceso de reemplazo de deuda emitida al público general en los mercados voluntarios por stockholders o prestamistas de última instancia”.

Los beneficios de un repo y la posibilidad de bajar el riesgo país

Sobre la estrategia financiera, sostuvo que el uso de un repo permitiría ganar tiempo y mejorar las condiciones futuras: “Salir a pagar estos bonos el 9 de enero con dinero de un nuevo prestamista de última instancia y eso siga haciendo bajar un poco más el riesgo país”.

El entrevistado también se refirió a la liberación de los fondos del blanqueo: “El dinero de las cuentas CERA se libera a partir del 1 de enero”. Sin embargo, advirtió que esos dólares podrían no permanecer en el sistema financiero: “Probablemente haya otros usos, quizás el consumo, la venta de durables o la compra-venta de propiedades”.

Respecto a los movimientos de fin de año, explicó que los cambios impositivos reducirán la volatilidad típica: “Este waiver que les dio el anticipo va a bajar un poco la presión de esos movimientos que se hacía a fin de año”.