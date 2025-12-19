Trigo récord: “Tenemos 10 millones de toneladas más que el año pasado”

La jefa de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cecilia Conde, detalló en Canal E los factores detrás del salto productivo y los desafíos que se abren hacia adelante con respecto a la campaña de trigo 2025/26 en Argentina, que se encamina a marcar un hito histórico.

“Hicimos una actualización de nuestra estimación de trigo ascendiendo a 27,1 millones de toneladas, esto es récord absoluto en la historia del trigo”, afirmó Cecilia Conde. También remarcó que la proyección previa ya era histórica, pero los resultados de cosecha terminaron superando todas las expectativas: “Esto es realmente sorpresivo para todos los productores porque si bien ellos veían que la cosecha venía muy bien, que tenía muy buenos rendimientos, nunca pensaron que iba a superar ampliamente a los máximos históricos que ya teníamos”.

Distintas zonas informaron de quintales por arriba de máximos históricos

Desde la Bolsa de Cereales explican que el ajuste al alza se sustenta en información de campo que se actualiza de manera permanente. “Nosotros contamos con una red de colaboradores que semana a semana nos van dando actualizaciones de cómo están los cultivos, de cómo vienen, cómo ellos estiman la producción y los rendimientos”, señaló. Y agregó: “Se encontraron en algunas zonas con 10 quintales por arriba de sus máximos históricos”.

En cuanto al área sembrada, la Bolsa de Cereales mantiene su estimación en 6,7 millones de hectáreas. “Nosotros estamos estimando un área sembrada de 6,7 millones de hectáreas”, precisó Conde. Si bien hubo recortes en el sur bonaerense por inundaciones, esos ajustes se compensaron con aumentos en otras regiones: “Los productores decidieron aumentar área sembrada en zonas como Córdoba, como el norte de nuestro país y como Santa Fe”.

A qué se debe el auge del trigo

El resultado final fue una redistribución geográfica del trigo, con rendimientos que sorprendieron incluso en zonas tradicionalmente menos productivas. Según desarrolló, el “combo” climático fue determinante: “Tuvimos unas precipitaciones que acompañaron desde el otoño, dando pulsos durante el invierno y una primavera que también acompañó con agua. Y después, temperaturas en el periodo de llenado del grano que acompañaron y fueron muy propicios”.

Con respecto a la calidad proteica del trigo, un tema que suele preocupar en campañas de gran volumen, la entrevistada se refirió al alcance de su área: “Nosotros desde la Bolsa de Cereales no hacemos el seguimiento de calidad, digamos, nos abocamos simplemente a lo que es la parte de producción y el estado de los cultivos”.

Con una producción récord, el principal reto pasa ahora por la comercialización. “Claramente para Argentina es un gran desafío este año, tenemos 10 millones de toneladas más que prácticamente más que el año pasado, o sea, es un tercio de la producción más”, advirtió.