Se pospuso el acuerdo Mercosur-UE: “El productor europeo no quiere suscribir a esta agenda”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y se refirió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual parecía cerca de cerrarse, pero una serie de protestas masivas de productores agrícolas europeos volvió a ponerlo en duda.

“Las imágenes de los productores agrícolas europeos protestando contra la Agenda 2030 de la Unión Europea, de todos los estándares regulatorios que la Unión Europea les impone. También contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Son impactantes”, afirmó Javier Preciado Patiño. Y agregó: “Hay una voluntad del productor europeo de no suscribir a esta agenda que propone la burocracia”.

Nueva postergación para el acuerdo entre el Mercosur y la UE

El acuerdo, que lleva más de 25 años de negociaciones, volvió a postergarse y su firma quedó ahora para 2026. Según desarrolló, el principal problema es que se trata de un entendimiento pensado para un mundo que ya no existe. “Es un acuerdo que quedó viejo”, sostuvo, y señaló que hoy predominan acuerdos bilaterales, guerras arancelarias y un debilitamiento de los organismos multilaterales.

Para Patiño, el mayor interesado en avanzar es Brasil, mientras que para Argentina los beneficios serían acotados. “Hoy diría que lo único que le interesa es a Brasil que por su tamaño, por su escala, ve una oportunidad de negocios con la Unión Europea”, explicó. En contraste, remarcó que, “a la Argentina, excepto para algún sector muy puntual, como podría ser el exportador de carne vacuna, realmente creo que al país no le resulta muy interesante este acuerdo”.

El rechazo de los productores europeos

El rechazo europeo tiene un fuerte anclaje en la presión de sus propios productores. “Los países de la Unión Europea se resisten a firmarlo porque sus sectores agrícolas no van a invadir de productos agrícolas, no tanto por la Argentina sino por Brasil”, indicó, destacando el rol clave de Francia y Alemania en la resistencia política.

Uno de los puntos más sensibles para el agro argentino es la exigencia europea de certificaciones ambientales, en especial la condición de “libre de deforestación”. El entrevistado comentó que el planteo tiene lógica, pero no puede trasladarse el costo al productor: “Para certificarte algo, vos me tenés que pagar el costo, mínimamente el costo de la certificación y que me resulte conveniente certificar”.

Además, sostuvo que Argentina no debería ser equiparada con Brasil en este aspecto. “Para nosotros sería muy sencillo demostrar que lo que se produce acá de carne, de soja, de cereales, no proviene de zonas que han sido desforestadas”, remarcó.