Airbag cerró el año más importante de su historia con una demostración de poder rockero pocas veces vista en el Estadio Monumental. El miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre, el trío integrado por Patricio, Guido y Gastón Sardelli volvió a agotar River Plate y alcanzó una marca inédita, cinco estadios Monumental llenos en un mismo año, un récord que los coloca en la cima de la convocatoria del rock nacional actual.

Airbag hizo vibrar el Monumental con un show épico y la participación de Ricardo Mollo

El show formó parte de la despedida de un 2025 imparable. Tras haber agotado cuatro fechas en tiempo récord, Airbag anunció una quinta función y transformó su clásico cierre de año en un ritual multitudinario. Más de 170 mil personas pasaron por el estadio en dos noches que quedarán grabadas como uno de los hitos más fuertes del rock argentino reciente.

Desde el arranque, el clima fue de combustión total. El pogo no dio tregua ni un segundo: desde los primeros acordes hasta el final, el campo fue un mar de cuerpos en movimiento, banderas en alto y gargantas encendidas. No hubo tiempos muertos ni pausas contemplativas, fue rock de estadio en estado puro.

El concierto comenzó pasadas las 21 y se extendió hasta después de la medianoche. Más de tres horas de show y más de 30 canciones construyeron una noche demoledora, sostenida por un sonido potente, preciso y una puesta en escena que volvió a estar a la altura de los grandes shows internacionales. La inauguración de la pasarela terminó de sellar la comunión entre banda y público.

Airbag presentó en vivo “Blues del Infierno”, el nuevo adelanto de El Club de la Pelea II, durante su show en River.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el estreno en vivo de “Blues del Infierno”, segundo adelanto de El Club de la Pelea II, lanzado apenas horas antes del concierto. Con un clima oscuro, eléctrico y cargado de tensión, la canción profundiza el nuevo sonido de Airbag, con guitarras protagonistas y una interpretación que se mueve entre el deseo, la atracción y el peligro.

El debut del tema frente a un Monumental colmado confirmó su impacto inmediato. El público lo recibió como propio, coreando y saltando como si se tratara de un clásico. El lanzamiento llegó para coronar un año en el que la banda también presentó “Asuntos pendientes”, el primer adelanto del disco, de tono más introspectivo y melancólico.

Patricio Sardelli lideró un show explosivo en el Monumental y reafirmó el vínculo de Airbag con su público.

Tras interpretar Apocalipsis, Patricio Sardelli se dirigió al estadio y dejó una frase que sintetizó el vínculo con su gente: “Este es el mejor público del mundo”. No fue una consigna vacía, sino el reconocimiento a una audiencia que acompañó cada paso del crecimiento del grupo y respondió incluso ante estrenos recientes.

Antes de cantar "diez dias", Pato volvió a tomar el micrófono y lanzó una arenga que encendió aún más la noche: “Brindo por ustedes, por esta noche espectacular acá en Buenos Aires. Terminando este año. Y si no fue un gran año, bueno, vamos a meterle huevo al que viene. Nos vamos a empujar con garra y con lo que nos queda”, dijo, desatando una ovación ensordecedora.

En ese mismo tramo Pato, destacó el compromiso del público con el nuevo material: “Sacándolo hace un par de horas, solamente ustedes se bancan eso”, agregó, antes de rematar con una promesa rockera: “Con el poder del rock vamos a convertir este miércoles en sábado”.

El segmento de "Frankenstein" sumó teatralidad y humor. Pato presentó a Frankie y aclaró entre risas que se trataba de “una novia que le consiguieron”, y que ese era “su primer baile”, mientras el estadio celebraba la escena entre pogo, fuego y pantallas encendidas.

Airbag despidió 2025 en River con un show arrollador y un vínculo inquebrantable con su público.

La emoción tomó otra forma antes de Nunca lo olvides. “Vamos a recordarlos, vamos a emocionarnos, vamos a agarrar al de al lado”, invitó Sardelli. Parejas, amigos y desconocidos se abrazaron mientras River entero cantaba al unísono, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El show también tuvo espacio para guiños inesperados. Airbag incorporó fragmentos de “Volver”, el tango inmortalizado por Carlos Gardel, y “Is This Love” de Bob Marley, ampliando su universo musical sin perder identidad ni potencia rockera.

El setlist recorrió toda su discografía: Jinetes Cromados, Anarquía, Noches de Insomnio, Huracán, Diez días, Cuchillos, Bajos Instintos, Cicatrices, Por mil noches, Kalashnikov, Solo aquí y Mi sensación mantuvieron al estadio en ebullición constante.

El punto más salvaje llegó con "Colombiana". El campo explotó en un pogo masivo y descontrolado, mientras decenas de chicas en topless, subidas sobre hombros y agitando remeras al aire, convirtieron el Monumental en una postal cruda, caótica y absolutamente rockanrollera. Con cinco River agotados, una gira internacional con más de 30 shows en más de 20 ciudades y un nuevo disco en camino, Airbag cerró 2025 en su pico más alto.