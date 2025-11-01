Linkin Park sacudió Buenos Aires: Emily Armstrong y Mike Shinoda marcaron su renacer con un guiño a Maradona

El rugido de miles de voces estalló cuando se apagaron las luces del Parque de la Ciudad. “Buenos Aires, Argentina, what do you got?”, gritó Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, y la multitud respondió con un coro ensordecedor. Así comenzó una de las noches más esperadas del año: el regreso de la banda californiana a la Argentina, con un show que mezcló emoción, potencia y un despliegue visual de alto impacto.

El rugido de Imagine Dragons volvió a Buenos Aires y encendió una noche de euforia colectiva

El 31 de octubre, en plena víspera de Halloween, miles de fanáticos de todas las edades colmaron el Parque de la Ciudad. Algunos lucían remeras gastadas de Hybrid Theory y Meteora; otros, más jóvenes, descubrían por primera vez la energía de una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo de los 2000. Después de siete años de silencio, Linkin Park regresó a la Argentina con un show que unió memoria, fuerza y reinvención. Bajo el nombre de "From Zero World Tour", la agrupación californiana, liderada por Mike Shinoda y acompañada por Emily Armstrong, inauguró una nueva etapa en su historia: un renacer que celebra el pasado sin dejar de mirar hacia adelante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mike Shinoda, Phoenix Farrell, Joe Hahn y Colin Brittain completaron la formación junto a Armstrong, quien asumió el desafío de llevar adelante el legado de Chester Bennington con una mezcla de respeto, carisma y fuerza vocal. Desde el primer acorde de “Somewhere I Belong”, el público comprendió que no se trataba solo de un concierto, sino de una declaración: Linkin Park está de vuelta y más vivos que nunca.

Linkin Park y su renacimiento: “From Zero” en Argentina

El show comenzó pasadas las nueve de la noche, con una puesta que combinó tecnología, nostalgia y emoción. Las pantallas gigantes proyectaron un conteo que encendió la ansiedad del público hasta que irrumpieron los primeros acordes. “Lying From You” marcó el inicio de una noche que viajaría entre épocas, alternando clásicos de Meteora con temas del nuevo álbum From Zero, como “Up From The Bottom” y “Cut the Bridge”.

El público ya estaba encendido cuando Emily Armstrong apareció en escena con una camiseta de la Selección Argentina del ’86, el número 10 y una peluca rizada, en un gesto que homenajeó a Diego Maradona, quien habría cumplido 65 años ese mismo día. El estadio estalló en aplausos y cánticos de “¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!”. Armstrong sonrió, levantó el micrófono y gritó: “Let’s do this!” antes de que las luces se fundieran con los primeros acordes de “Somewhere I Belong”

Airbag anunció su cuarto River para este 2025: cuándo salen a la venta las entradas

El homenaje fue más que un detalle simpático: un gesto de conexión cultural que selló el vínculo entre la banda y su público argentino. Desde ese momento, el clima fue de comunión total. En “New Divide” el Parque de la Ciudad se iluminó con miles de linternas, mientras que en “The Emptiness Machine”,uno de los temas más recientes.

El tramo central del show bajó la intensidad con “Castle of Glass”, donde las visuales sumergieron al público en una atmósfera etérea. Pero el descanso fue breve: “Two Faced” y “Casualty” recuperaron el pulso eléctrico, y “One Step Closer” provocó uno de los pogos más grandes de la noche. La conexión entre los músicos fue palpable; Armstrong y Shinoda intercambiaban miradas cómplices, mientras Phoenix y Brittain sostenían el pulso con precisión quirúrgica.

Chris Cain, el heredero B.B.King y Albert King vuelve con su ritual blusero

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Waiting for the End”. El público coreó el nombre de Chester Bennington, generando un homenaje espontáneo que conmovió incluso a los músicos. Shinoda tomó el micrófono y dijo: “Holy shit! Incredible energy out there. I hear you!” antes de preguntar si había fans de Fort Minor en la sala, y enseguida interpretar una versión especial de “Remember the Name”, que hizo vibrar al público.

Hacia el final, la intensidad creció sin freno. “What I’ve Done” encendió a toda la multitud, mientras que “Overflow” y “Numb” crearon un puente perfecto entre la melancolía y la catarsis. En el encore, el Parque de la Ciudad explotó con “In the End”, “Faint” y una versión extendida de “Bleed It Out” que selló la noche con euforia total. La banda se abrazó, tomó una bandera argentina y se acercó al vallado para entregar regalos a los fans.

Este regreso no fue solo un espectáculo, sino el inicio de una nueva etapa. From Zero es mucho más que un álbum: es un mensaje de reconstrucción, una forma de sanar el pasado sin renunciar al presente. Linkin Park logró lo que parecía imposible, mantener viva la esencia de su sonido mientras se reinventa ante una generación que los creció escuchando y otra que los acaba de descubrir.