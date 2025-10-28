En la previa de su llegada a la Argentina se estrena “Una noche con Dua Lipa”

Dua Lipa está por aterrizar con su más reciente gira en Latinoamérica y previo a ello, Universal+ presenta el estreno, este 1 de noviembre, de An Evening with Dua Lipa, un espectáculo musical que brindó la artista británica en la sala de conciertos de Londres, Royal Albert Hal.

La producción contó con la dirección del realizador ganador del Emmy y el BAFTA, Paul Dugdale, reconocido por su brillante forma de retratar a artistas en concierto, como a Adele en One Night Only y a Billy Joel en Billy Joel: The 100th: Live at Madison Square Garden.

En este espectáculo la estrella del pop pudo interpretar, en un contexto más íntimo y orquestal, las canciones de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con el que buscó trabajar en sonidos psicodélicos que ya despuntaban en sus discos previos.

An Evening with Dua Lipa cuenta con grandes momentos que los fanáticos podrán atesorar, desde un dueto con la leyenda de la música Elton John, con quien la artista interpretó el éxito que grabaron juntos, “Cold Heart”, hasta nuevas versiones de sus hits pop como “Levitating” y “Love Again”, acompañada por una orquesta de 53 músicos dirigidos por Ben Foster.

La artista realizó un recorrido por 20 canciones, entre ellas como “Dance the Night”, su hit incluido en la película Barbie, y “Houdini”, uno de sus grandes éxitos de su último álbum de estudio. Además del contagioso pop que marcó esa noche especial para la artista, acontecida el 17 de octubre de 2024, el especial muestra momentos emotivos, como el homenaje que le rindió a su profesor de música, Ray, y la transmisión de imágenes de su vida en las que ya se perfilaba como una de las grandes estrellas de la música pop y dance.

A partir del 7 de noviembre, la intérprete de “One Kiss” comienza su tour en Latinoamérica y presentará su “radical optimism tour” por la región, comenzando en Buenos Aires, Argentina, para luego seguir su camino a Chile, Brasil, Perú, Colombia. El final de esta gira será el 5 de diciembre en la Ciudad de México.

La artista dio sus primeros pasos en la música en su adolescencia, cuando pasaba horas publicando videos en YouTube de covers de sus canciones favoritas, desde “If I Ain´t Got You” de Alicia Keys a “Beautiful” de Christina Aguilera. Lo que empezó como un deseo de cantar para sí misma fue atrayendo numerosas views que la ayudaron en sus inicios a ser reconocida por su gran caudal de voz.

Además de su talento para la música, la artista no olvida su labor humanitaria. En 2016 creó junto a su padre Sunny Hill, una fundación benéfica que brinda apoyo a Kosovo, especialmente en las áreas de arte, cultura y desarrollo comunitario, y financia proyectos que desarrollan el potencial de jóvenes a quienes se les ofrecen becas para que tengan la posibilidad de un futuro brillante en las artes.

