Airbag anunció su cuarto River para este 2025: cuándo salen a la venta las entradas

Airbag anunció su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en la agenda de los hermanos Sardelli y su público. Este 2025, el ritual alcanza su punto más alto en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre.

Caption



Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental. Las entradas estarán disponibles a través de All Access desde el jueves 23 de octubre a las 12 con preventa Santander y en venta general a partir del viernes 24 a las 12 con todos los medios de pago.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Sus últimos conciertos reunieron a más de 200.000 personas que celebraron ser testigos de un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico.

Este 2025 es el año de El Club de la Pelea – I, el octavo álbum que demuestra la madurez y la fuerza una banda que nunca se detiene. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las bandas centrales del rock nacional.

Rauw Alejandro desató tres noches de fuego latino con un show a lo Broadway en el Movistar Arena





En el medio de un año arrollador Airbag también cerrará el año a lo grande, en el marco de su gira “El Club de la Pelea I”, en Córdoba y Rosario. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

