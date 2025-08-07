Airbag, María Becerra y Cindy Cats anunciaron nuevas fechas de conciertos y Lali regresa a Vélez

Este mes de agosto trajo novedades para los jóvenes -y no tanto- fanáticos del pop y del rock, ya que varios artistas anunciaron nuevas fechas de conciertos en diferentes estadios. Lali sigue celebrando un exitoso 2025 y regresa con dos funciones en Vélez. Airbag sumó fechas y María Becerra sorprendió con la invitación a verla en River. Los Cindy Cats, por su parte, suman un Ferro a su trayectoria.

Lali Tour 2025

El demonio llama y Lali no teme

Luego de recorrer más de diez ciudades con entradas agotadas Lali cerró la primera etapa del “Tour 2025” con un espectáculo arrollador en Mendoza. Durante más de dos horas y media, LALI presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama con un repertorio de 30 canciones que repasó su trayectoria completa. En Córdoba, Rosario, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Mar del Plata y Montevideo, la artista agotó entradas, emocionó y sorprendió con momentos únicos que trascendieron lo musical. Ahora, el tour se prepara para su cita más esperada: el regreso al Estadio Vélez Sarsfield los días 6 y 7 de septiembre.

Tercer round de Airbag en el Monumental

Después de agotar dos estadios River Plate en 24 horas, Airbag regresa con un show recargado. Mientras siguen lanzando versiones en vivo de aquellas dos primeras noches, los hermanos Sardelli se preparan para llevar su espectáculo al máximo nivel el próximo 5 de octubre.

La última cita reunió a más de 150.000 fanáticos, que vibraron con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena espectacular colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, preparan un capítulo aún más grande, una noche destinada a romper todas las expectativas.

Este 2025 es el año de El Club de la Pelea – I, el octavo álbum de la banda. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.

María Becerra en River

María Becerra sorprendió con el anuncio de un cierre de año Monumental: la artista se presentará en River el próximo 12 de diciembre y para la ocasión La Nena de Argentina grabó un video sobre su nueva era.

La artista mostró la personalidad de sus alteregos artísticos que la acompañarán en esta etapa y adelantó lo que será su show de fin de año.

Cindy Cats despide 2025 en Ferro

En una nueva edición de sus ya reconocidas Jam Sessions en formato 360°, Cindy Cats llega por primera vez al microestadio de Caballito con invitados sorpresa, cruces inesperados y un repertorio repleto de estilos musicales.

Cindy Cats se convirtió en el encuentro obligado de músicos y amantes de la música en vivo y ya tiene nueva fecha: 27 de noviembre en el Microestadio de Ferro.

Conformado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas integran el colectivo Cindy Cats Jam, que continúa desafiando los formatos tradicionales. Su propuesta cruza lo under y lo Mainstream, lo acústico y lo electrónico, la improvisación con la excelencia técnica, en una puesta escénica envolvente y siempre impredecible.

